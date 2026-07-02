Матч Узбекистана собрал рекордную аудиторию в Казахстане
Встреча между сборными Португалии и Узбекистана в групповом этапе ЧМ-2026 стала самым просматриваемым матчем турнира в Казахстане.
Матч, транслировавшийся по телеканалу «Казспорт», посмотрели почти два миллиона телезрителей и пользователей сайта.
Доля аудитории превысила 45 процентов
Согласно исследованию «К Ресеарч Кентрал Асиа», рейтинг трансляции матча Португалия — Узбекистан составил 4,76 процента.
Доля аудитории достигла 45,1 процента. Это стало самым высоким показателем на телеканале «Казспорт» за весь период ЧМ-2026.
Пять самых просматриваемых матчей
Пять матчей чемпионата мира, вызвавших наибольший интерес в Казахстане, выглядят следующим образом:
Место
Матч
Количество зрителей
1
Португалия — Узбекистан
Почти 2 миллиона
2
Португалия — ДР Конго
1 680 161
3
Аргентина — Австрия
1 300 582
4
Испания — Кабо-Верде
1 200 275
5
Германия — Кюрасао
1 100 042
Какими были рейтинги трансляций?
Матчи с самыми высокими рейтингами на телеканале «Казспорт»:
Португалия — Узбекистан — рейтинг 4,76%, доля аудитории 45,1%;
Португалия — ДР Конго — рейтинг 3,61%, доля аудитории 37,8%;
Аргентина — Австрия — рейтинг 3,42%, доля аудитории 33,5%;
Испания — Кабо-Верде — рейтинг 2,88%, доля аудитории 24,1%;
Германия — Кюрасао — рейтинг 2,86%, доля аудитории 32,5%.
Роналду оформил дубль
Матч группового этапа между Португалией и Узбекистаном завершился победой португальцев со счетом 5:0.
Криштиану Роналду дважды поразил ворота соперника в этой встрече.
Несмотря на тяжелый результат для Узбекистана, этот матч на историческом мундиале вызвал огромный интерес в Казахстане и стал самой просматриваемой трансляцией турнира.
…