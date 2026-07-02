Матч Узбекистана собрал рекордную аудиторию в Казахстане

·68·Спорт
Матч Узбекистана собрал рекордную аудиторию в Казахстане

Встреча между сборными Португалии и Узбекистана в групповом этапе ЧМ-2026 стала самым просматриваемым матчем турнира в Казахстане.

Матч, транслировавшийся по телеканалу «Казспорт», посмотрели почти два миллиона телезрителей и пользователей сайта.

Доля аудитории превысила 45 процентов

Согласно исследованию «К Ресеарч Кентрал Асиа», рейтинг трансляции матча Португалия — Узбекистан составил 4,76 процента.

Доля аудитории достигла 45,1 процента. Это стало самым высоким показателем на телеканале «Казспорт» за весь период ЧМ-2026.

Пять самых просматриваемых матчей

Пять матчей чемпионата мира, вызвавших наибольший интерес в Казахстане, выглядят следующим образом:

Место

Матч

Количество зрителей

1

Португалия — Узбекистан

Почти 2 миллиона

2

Португалия — ДР Конго

1 680 161

3

Аргентина — Австрия

1 300 582

4

Испания — Кабо-Верде

1 200 275

5

Германия — Кюрасао

1 100 042

Какими были рейтинги трансляций?

Матчи с самыми высокими рейтингами на телеканале «Казспорт»:

  1. Португалия — Узбекистан — рейтинг 4,76%, доля аудитории 45,1%;

  2. Португалия — ДР Конго — рейтинг 3,61%, доля аудитории 37,8%;

  3. Аргентина — Австрия — рейтинг 3,42%, доля аудитории 33,5%;

  4. Испания — Кабо-Верде — рейтинг 2,88%, доля аудитории 24,1%;

  5. Германия — Кюрасао — рейтинг 2,86%, доля аудитории 32,5%.

Роналду оформил дубль

Матч группового этапа между Португалией и Узбекистаном завершился победой португальцев со счетом 5:0.

Криштиану Роналду дважды поразил ворота соперника в этой встрече.

Несмотря на тяжелый результат для Узбекистана, этот матч на историческом мундиале вызвал огромный интерес в Казахстане и стал самой просматриваемой трансляцией турнира.

УзбекистанПортугалияКазахстанКристиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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