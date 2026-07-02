Матч Узбекистана собрал рекордную аудиторию в Казахстане

Встреча между сборными Португалии и Узбекистана в групповом этапе ЧМ-2026 стала самым просматриваемым матчем турнира в Казахстане.

Матч, транслировавшийся по телеканалу «Казспорт», посмотрели почти два миллиона телезрителей и пользователей сайта.

Доля аудитории превысила 45 процентов

Согласно исследованию «К Ресеарч Кентрал Асиа», рейтинг трансляции матча Португалия — Узбекистан составил 4,76 процента.

Доля аудитории достигла 45,1 процента. Это стало самым высоким показателем на телеканале «Казспорт» за весь период ЧМ-2026.

Пять самых просматриваемых матчей

Пять матчей чемпионата мира, вызвавших наибольший интерес в Казахстане, выглядят следующим образом:

Место Матч Количество зрителей 1 Португалия — Узбекистан Почти 2 миллиона 2 Португалия — ДР Конго 1 680 161 3 Аргентина — Австрия 1 300 582 4 Испания — Кабо-Верде 1 200 275 5 Германия — Кюрасао 1 100 042

Какими были рейтинги трансляций?

Матчи с самыми высокими рейтингами на телеканале «Казспорт»:

Португалия — Узбекистан — рейтинг 4,76%, доля аудитории 45,1%; Португалия — ДР Конго — рейтинг 3,61%, доля аудитории 37,8%; Аргентина — Австрия — рейтинг 3,42%, доля аудитории 33,5%; Испания — Кабо-Верде — рейтинг 2,88%, доля аудитории 24,1%; Германия — Кюрасао — рейтинг 2,86%, доля аудитории 32,5%.

Роналду оформил дубль

Матч группового этапа между Португалией и Узбекистаном завершился победой португальцев со счетом 5:0.

Криштиану Роналду дважды поразил ворота соперника в этой встрече.

Несмотря на тяжелый результат для Узбекистана, этот матч на историческом мундиале вызвал огромный интерес в Казахстане и стал самой просматриваемой трансляцией турнира.