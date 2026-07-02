Аморим хочет привести в «Милан» двух знакомых защитников

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим планирует усилить линию обороны команды.

Португальский специалист включил в список кандидатов двух футболистов, с которыми работал ранее — Лисандро Мартинеса и Гонсалу Инасиу.

Основная цель Аморима — усиление защиты

По сообщению инсайдера Антонио Вителло в социальной сети X, «Милан» ищет центрального защитника перед новым сезоном.

Рубен Аморим сосредоточил внимание на игроках, которых он хорошо знает и которые соответствуют его тактическим требованиям.

Лисандро Мартинес в списке

Один из главных кандидатов Аморима — защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес.

Португальский специалист хорошо знает аргентинского футболиста по его деятельности в предыдущем клубе.

Амориму импонируют работа Мартинеса с мячом, его жесткость в обороне и умение начинать атаку от защиты.

Второй кандидат — Гонсалу Инасиу

Еще один футболист, за которым следит «Милан» — защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Аморим работал с ним в Португалии и прекрасно знает возможности игрока.

Инасиу также рассматривается как подходящий кандидат для тактической системы тренера.

Запланирован как минимум один трансфер

Согласно источнику, оба защитника очень нравятся Рубену Амориму.

Тренер надеется привести в «Милан» как минимум одного из них — Лисандро Мартинеса или Гонсалу Инасиу.

Также сообщается, что с футболистами уже установлены первые контакты.

Аморим возглавил «Милан» в июне

Рубен Аморим был назначен главным тренером «Милана» в июне этого года.

До этого он работал:

в лиссабонском «Спортинге»;

в английском «Манчестер Юнайтед»,

где развивал свою карьеру.

Теперь специалист намерен создать в «Милане» сильную и надежную систему обороны с помощью знакомых ему футболистов.

Как вы считаете, кто будет лучшим выбором для «Милана»: Лисандро Мартинес или Гонсалу Инасиу?