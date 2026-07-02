Аморим хочет привести в «Милан» двух знакомых защитников
Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим планирует усилить линию обороны команды.
Португальский специалист включил в список кандидатов двух футболистов, с которыми работал ранее — Лисандро Мартинеса и Гонсалу Инасиу.
Основная цель Аморима — усиление защиты
По сообщению инсайдера Антонио Вителло в социальной сети X, «Милан» ищет центрального защитника перед новым сезоном.
Рубен Аморим сосредоточил внимание на игроках, которых он хорошо знает и которые соответствуют его тактическим требованиям.
Лисандро Мартинес в списке
Один из главных кандидатов Аморима — защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес.
Португальский специалист хорошо знает аргентинского футболиста по его деятельности в предыдущем клубе.
Амориму импонируют работа Мартинеса с мячом, его жесткость в обороне и умение начинать атаку от защиты.
Второй кандидат — Гонсалу Инасиу
Еще один футболист, за которым следит «Милан» — защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.
Аморим работал с ним в Португалии и прекрасно знает возможности игрока.
Инасиу также рассматривается как подходящий кандидат для тактической системы тренера.
Запланирован как минимум один трансфер
Согласно источнику, оба защитника очень нравятся Рубену Амориму.
Тренер надеется привести в «Милан» как минимум одного из них — Лисандро Мартинеса или Гонсалу Инасиу.
Также сообщается, что с футболистами уже установлены первые контакты.
Аморим возглавил «Милан» в июне
Рубен Аморим был назначен главным тренером «Милана» в июне этого года.
До этого он работал:
в лиссабонском «Спортинге»;
в английском «Манчестер Юнайтед»,
где развивал свою карьеру.
Теперь специалист намерен создать в «Милане» сильную и надежную систему обороны с помощью знакомых ему футболистов.
Как вы считаете, кто будет лучшим выбором для «Милана»: Лисандро Мартинес или Гонсалу Инасиу?
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