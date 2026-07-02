Microsoft инвестировала 2,5 миллиарда долларов для захвата рынка корпоративного ИИ

·22·Технологии
Microsoft инвестировала 2,5 миллиарда долларов для захвата рынка корпоративного ИИ

Корпорация Microsoft объявила о создании нового подразделения Microsoft Фронтиер, которое специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта (AI) в крупные бизнес-структуры. Технологический гигант инвестирует в этот проект 2,5 миллиарда долларов. Данная инициатива направлена не только на продажу программного обеспечения, но и на оказание прямой инженерной поддержки клиентам при практическом применении АИ-систем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

В новом подразделении будет работать более 6000 профильных специалистов и инженеров. По словам директора по коммерческому бизнесу Microsoft Джудсон Алтофф, это будет не просто инженерная служба, а крупнейшая и ориентированная на результат организация в отрасли. Microsoft Фронтиер займется адаптацией существующих АИ-инструментов под нужды предприятий и их интеграцией в реальные рабочие процессы.

Конкуренция и новая стратегия

Этот шаг демонстрирует растущую популярность модели, называемой в отрасли «Форвард Деплоед Энгиниринг» (ФДЭ). Хотя Microsoft считает свой проект превосходящим обычную модель ФДЭ, аналитики отмечают усиление конкуренции в этом направлении. Например, Amazon Веб Сервикес (AWS) недавно объявила о выделении 1 миллиарда долларов на аналогичный проект.

Кроме того, ведущие лаборатории, такие как OpenAI и Anthropic, в сотрудничестве с частными инвестиционными фондами также запустили подобные совместные предприятия. Однако ожидается, что Microsoft получит значительное преимущество на рынке благодаря своей огромной клиентской базе и налаженным связям с компаниями из списка Фортуне 500.

Практические результаты и партнеры

Microsoft Фронтиер уже начала сотрудничество с рядом престижных организаций. Среди них такие крупные структуры, как:

  • Лондон Сток Эксчанге Груп (Лондонская фондовая биржа);
  • международный производитель потребительских товаров Унилевер;
  • консалтинговая компания Аккентуре;
  • сельскохозяйственный кооператив Ланд О’Лакес.
В рамках этого партнерства инженеры Microsoft работают непосредственно в офисах и цифровых инфраструктурах клиентов, принимая меры по повышению производительности с помощью искусственного интеллекта. Это также важный сигнал для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, означающий, что в будущем крупные местные предприятия будут нуждаться не просто в покупке готовых АИ-продуктов, а в профессиональных услугах по их адаптации под свои нужды.

Этот стратегический ход компании Microsoft подтверждает, что АИ-технологии перестали быть просто лабораторным проектом и стали неотъемлемой частью глобальной экономики. Инвестиции в размере 2,5 миллиарда долларов послужат укреплению лидерства корпорации в этой области.

MicrosoftИскусственный ИнтеллектБизнесТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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