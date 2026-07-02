Министерство внутренней безопасности США подверглось кибератаке: секретные данные под угрозой

Министерство внутренней безопасности США (DHS) расследует кибератаку на платформу, используемую для оперативного обмена информацией между федеральными, штатными и местными государственными органами, а также правоохранительными структурами. Высокопоставленные законодатели предупредили, что данный инцидент может представлять серьезную угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По сообщениям изданий Некстгов и Блипинг Компутер, хакерам удалось получить доступ к системе Хомеланд Секуритй Информатион Нетворк (ХСИН) министерства. Эта сеть является критически важным узлом, позволяющим государственным ведомствам и местным служащим планировать и координировать крупные мероприятия, а также обмениваться разведданными в чрезвычайных ситуациях. По предварительным данным, взлом произошел в конце мая и начале июня.

Значимость системы и уровень риска

Представитель DHS подтвердил, что министерство осведомлено о киберинциденте, связанном с «неклассифицированной, но важной средой обмена информацией». На данный момент остается неизвестным, какой объем и какого типа данные были похищены. Однако аналогичный случай в 2023 году показал наличие в системе ХСИН персональных данных правоохранительных органов, связанных с наблюдением за гражданами США.

Сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер подчеркнул, что хотя данные, передаваемые через ХСИН, не имеют грифа «секретно» (классифиед), они носят крайне конфиденциальный характер. Их разглашение напрямую влияет на государственную безопасность. В настоящее время эта платформа используется для обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий в США, включая чемпионат мира по футболу.

Кризисная ситуация в кибербезопасности

Этот взлом вновь поставил под вопрос способность правительства США защищать свои системы. Эксперты связывают это с резким сокращением бюджета федерального правительства, включая DHS и агентство по кибербезопасности КИСА, в период администрации Дональда Трампа. С января 2025 года правительство США стало мишенью ряда крупных кибератак.

В частности, за последние месяцы были зафиксированы следующие серьезные бреши в безопасности:

Распространение секретных военных планов и данных через несанкционированные правительством приложения, такие как Signal;

Доступ членов Департамента эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска к федеральным базам данных, содержащим персональную информацию американцев;

Утечка в открытую сеть паролей, предоставляющих доступ к государственным облачным системам, со стороны подрядчика КИСА.

На данный момент личности хакеров, атаковавших систему ХСИН, их принадлежность к какой-либо группе или основные цели не установлены. Данный инцидент демонстрирует уязвимость цифровой инфраструктуры США и необходимость незамедлительного проведения реформ в области кибербезопасности.