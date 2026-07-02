В Андижане на газозаправочной станции произошел сильный взрыв

·33·Общество
В Андижане на газозаправочной станции произошел сильный взрыв

Сегодня, 2 июля, на компрессорной станции заправки автомобилей газом в городе Хонобод Андижанской области произошел взрыв воздушно-газовой смеси. В результате происшествия два человека получили телесные повреждения. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Андижанской области.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 10:30 в компрессорном помещении АГТКС, расположенном в махалле «Анхор» города Хонобод. Сразу после получения сообщения спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль.

По предварительным данным, в результате взрыва воздушно-газовой смеси повреждена кровля компрессорного помещения на площади около 30 квадратных метров, а также двери и окна.

В результате происшествия два гражданина получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. Согласно официальным данным, погибших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину взрыва воздушно-газовой смеси и размер нанесенного материального ущерба. Соответствующие органы продолжают изучение обстоятельств случившегося.

АндижанХанабадАнхор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Обещание дешевых лекарств: с ответчика взыскан штраф в размере почти 63,5 млн сумовОбещание дешевых лекарств: с ответчика взыскан штраф в размере почти 63,5 млн сумовСегодня, 20:11Директора школы в Самарканде проверяют по делу о домогательствах к девушкамДиректора школы в Самарканде проверяют по делу о домогательствах к девушкамСегодня, 13:47В Андижане тело 15-летней девушки нашли в каналеВ Андижане тело 15-летней девушки нашли в каналеСегодня, 13:18Новый закон: усилена защита от насилияНовый закон: усилена защита от насилияСегодня, 12:13Обещание работы в Германии: раскрыто мошенничество на 20 тысяч долларовОбещание работы в Германии: раскрыто мошенничество на 20 тысяч долларовСегодня, 12:10В Ташкенте Малибу врезался в дерево и влетел в кофейнюВ Ташкенте Малибу врезался в дерево и влетел в кофейнюСегодня, 12:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета