В Андижане на газозаправочной станции произошел сильный взрыв

Сегодня, 2 июля, на компрессорной станции заправки автомобилей газом в городе Хонобод Андижанской области произошел взрыв воздушно-газовой смеси. В результате происшествия два человека получили телесные повреждения. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Андижанской области.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 10:30 в компрессорном помещении АГТКС, расположенном в махалле «Анхор» города Хонобод. Сразу после получения сообщения спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль.

По предварительным данным, в результате взрыва воздушно-газовой смеси повреждена кровля компрессорного помещения на площади около 30 квадратных метров, а также двери и окна.

В результате происшествия два гражданина получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. Согласно официальным данным, погибших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину взрыва воздушно-газовой смеси и размер нанесенного материального ущерба. Соответствующие органы продолжают изучение обстоятельств случившегося.