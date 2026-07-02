Эллиот Андерсон официально перешел в «Манчестер Сити»

·41·Спорт
Эллиот Андерсон официально перешел в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон сделал большой шаг в своей карьере. Игрок сборной Англии теперь будет защищать цвета «Манчестер Сити».

«Горожане» официально объявили о трансфере 23-летнего центрального полузащитника. Стороны достигли полного соглашения по всем пунктам контракта.

Успешно прошел медицинский осмотр

Сообщается, что Андерсон прошел углубленное медицинское обследование в городе Канзас.

После получения положительных результатов осмотра трансфер футболиста в «Манчестер Сити» был оформлен официально.

Сумма трансфера может стать рекордной

Ранее средства массовой информации сообщали, что сумма выкупа Андерсона может составить около 135 миллионов евро.

Если эта цифра будет официально подтверждена, Эллиот Андерсон станет самым дорогим британским футболистом в истории.

Эллиот Андерсон официально перешел в «Манчестер Сити»

Какие результаты показал в прошлом сезоне?

В прошлом сезоне Андерсон демонстрировал стабильную игру в составе «Ноттингем Форест».

Во всех турнирах он:

  • провел 50 матчей;

  • забил 4 гола;

  • отдал 5 голевых передач.

Полузащитник привлек внимание «Манчестер Сити» своей активностью в центре поля, работой с мячом и способностью организовывать атаки.

«Сити» усилил полузащиту

Приход Эллиота Андерсона еще больше расширит возможности «Манчестер Сити» в центральной линии.

Ожидается, что 23-летний футболист принесет в команду молодецкий задор, физическую мощь и опыт, полученный в чемпионате Англии.

Теперь главный вопрос — как быстро Андерсон сможет найти свое место в составе «Манчестер Сити»?

Эллиот АндерсонМанчестер СитиНоттингем ФорестКанзас-СитиАнглия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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