Игра Супер Марио Брос. продана за рекордные 3 миллиона долларов

В мире ретрогейминга установлен очередной поразительный рекорд: нераспечатанный картридж игры Супер Марио Брос. с почти 40-летней историей нашел нового владельца на аукционе за 3 миллиона долларов. Эта сделка сделала данную копию самой дорогой в истории и вызвала большой резонанс среди коллекционеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Данный экземпляр, проданный на торгах Сигнатуре Ауктион, предназначен для консоли Нинтендо Энтертаинмент Сйстем (НЭС), и его состояние было очень высоко оценено экспертами. По данным Херитаге, эта копия имеет рейтинг ПСА 9.6 А++, что является самым высоким показателем среди первых выпущенных и запечатанных экземпляров.

Примечательно, что новый рекорд превысил предыдущий почти на 1 миллион долларов. Прежний максимум был зафиксирован в 2021 году, когда копия той же игры Супер Марио Брос. была продана за 2 миллиона долларов. Такой рост свидетельствует о растущей инвестиционной привлекательности рынка ретро-игр.

Уникальная находка и ее история

Стоимость данного экземпляра связана не только с его состоянием, но и с историей находки. Как стало известно, этот картридж был недавно обнаружен случайно. Самое интересное, что вместе с ним сохранилась нераспечатанная консоль НЭС Контрол Дек в заводской упаковке. Подобные находки в таком комплекте встречаются в истории технологий крайне редко.

Для геймеров и коллекционеров из Узбекистана эта новость также будет интересна. Хотя в нашем регионе в 90-е годы вместо Нинтендо была более популярна ее копия Дендй, образ Марио и его приключения стали неотъемлемой частью детства для нескольких поколений. Сегодня оригинальные картриджи НЭС ценятся во всем мире как произведения искусства.

Эксперты отмечают, что интерес к классическим образцам игровой индустрии растет с каждым годом. Легендарные проекты, такие как Супер Марио Брос., теперь рассматриваются не просто как развлекательный продукт, а как объект культурного наследия. Эта покупка за 3 миллиона долларов останется одной из крупнейших финансовых сделок в истории видеоигр.