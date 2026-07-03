Компания IQM вышла на биржу: будущее квантовых компьютеров всё ещё под вопросом

·4·Технологии
Компания IQM вышла на биржу: будущее квантовых компьютеров всё ещё под вопросом

IQM, ведущий стартап Финляндии в области квантовых технологий, разместил свои акции на бирже Nasdaq, став первой открытой акционерной компанией Европы в этом направлении. Однако дебют компании, оцененной в 1,9 миллиарда долларов, прошел не так эффектно, как ожидалось. Тот факт, что цена акций в первый же день торгов упала ниже стоимости IPO, свидетельствует об осторожном отношении инвесторов к перспективам этой сложной технологии. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Признание в проспекте, опубликованном IQM накануне выхода на биржу, многих удивило. Руководство компании открыто признало, что широкомасштабный коммерческий успех технологий квантовых вычислений может никогда не быть достигнут. Хотя подобные предупреждения характерны для всех квантовых компаний, их озвучивание непосредственно перед началом торгов не могло не повлиять на доверие участников рынка. По сообщению TechCrunch, эта ситуация свидетельствует о том, насколько высок уровень неопределенности в данной области.

Квантовое превосходство и реальные клиенты

Несмотря на это, IQM уже предлагает реальные продукты и услуги. Компания не только продает физические квантовые компьютеры, но и предоставляет услуги облачных вычислений. В настоящее время в числе её клиентов такие авторитетные организации, как Центр технических исследований VTT Финляндии и Суперкомпьютерный центр Лейбница в Германии. По словам генерального директора Яна Гётца, количество клиентов увеличилось с 8 в 2024 году до 22 в 2025 году, что указывает на растущий спрос на технологию.

Основным препятствием в отрасли всё еще остается недостижение точки, называемой «квантовым превосходством». Это этап, когда квантовые чипы начинают выполнять сложные задачи быстрее и эффективнее, чем традиционные компьютеры. Пока что эта технология применяется лишь для узкого круга научных задач, таких как симуляция и оптимизация. Хотя ожидается, что квантовые вычисления коренным образом изменят биотехнологии, финтех и кибербезопасность, никто не может предсказать, когда именно это произойдет.

Конкуренция между США и Европой

Интересно, что указы президента США Дональда Трампа по ускорению развития квантовых технологий открывают новые возможности и для таких европейских компаний, как IQM. Министерство энергетики США (DOE) поставило цель создать первый в мире отказоустойчивый квантовый компьютер к 2028 году. IQM уже открыла свой центр в штате Мэриленд, США, и поставила свои устройства в национальную лабораторию Ок-Ридж.

Однако, в отличие от многих других европейских технологических гигантов, IQM не намерена полностью переносить свой центр за океан. Компания планирует листинг и на бирже Nasdaq Helsinki и опирается на поддержку таких инвесторов, как государственный фонд Финляндии Tesi. В настоящее время большая часть из 420 сотрудников компании работает в Эспоо и Мюнхене, реализуя стратегию глобального расширения.

В заключение можно сказать, что выход IQM на биржу символизирует выход квантовых технологий из стен лабораторий в реальную экономику. Однако для инвесторов эта сфера всё еще остается зоной высокого риска. Будущее технологии будет зависеть от способности ученых стабилизировать квантовые чипы и адаптировать их для массового производства.

IQMКвантовый КомпьютерNasdaqТехнологииФинляндия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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