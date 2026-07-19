Лисандро Мартинес перед финалом назвал главную силу Аргентины

·51·Спорт
Лисандро Мартинес перед финалом назвал главную силу Аргентины

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес в преддверии финала ЧМ-2026 обратился с вдохновляющим посланием к своим товарищам по команде и болельщикам. По его словам, главное преимущество «альбиселесте» заключается не в отдельных звездах, а в том, что футболисты действуют как единое целое.

В решающем матче Аргентина встретится с действующим чемпионом Европы — Испанией. На кону в финале не только кубок, но и результат, который войдет в историю футбола.

«Эту команду трудно описать словами»

В своем обращении в социальных сетях Лисандро Мартинес особо отметил атмосферу внутри сборной Аргентины.

«Эта команда — удивительный коллектив с невероятными качествами, которые трудно выразить словами. Мы все стремимся только вперед, отдавая все силы ради сборной».

Центральный защитник подчеркнул, что игроки готовы действовать в финале так же сплоченно, как и в первый день турнира.

«В финале мы будем единым целым, как и в первый день мундиаля. Для меня большая честь быть частью этого процесса. Вперед, Аргентина!»

Путь Аргентины к финалу не был легким

Подопечные Лионелья Скалони прошли через несколько сложных матчей в плей-офф. Несмотря на это, действующие чемпионы мира дошли до решающей игры и сохранили шанс завоевать главный трофей второй раз подряд.

Испания же добралась до финала без поражений и выделялась своей надежной обороной на протяжении всего турнира. Команда Луиса де ла Фуэнте нацелена на второй чемпионский титул в своей истории.

Лисандро готов к главному испытанию в защите

Быстрая атака Испании станет одной из самых серьезных задач для защитников Аргентины в финале. В частности, чтобы ограничить действия Ламина Ямаля и его игру на фланге, от Лисандро Мартинеса и его товарищей по команде потребуется высочайшая дисциплина.

Обращение Мартинеса показывает, что аргентинские футболисты перед решающим матчем готовы не только физически, но и психологически. В финале даже малейшая ошибка может решить судьбу кубка — здесь режим «исправим потом» не сработает.

Когда начнется финал Испания — Аргентина?

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на арене Нью-Йорк Нев Джерсей Стадиум в Нью-Джерси. Согласно календарю ФИФА, встреча начнется в 15:00 по времени Нью-Йорка.

Испания — Аргентина
Дата: в ночь с 19 на 20 июля
Время начала: 00:00 по ташкентскому времени

Аргентина будет бороться за второе чемпионство подряд, а Испания — за возвращение на вершину мирового футбола после 2010 года. Станет ли единство, о котором говорил Лисандро Мартинес, решающим оружием Аргентины в финале — покажет игра.

Лисандро МартинесАргентинаИспанияЛионель СкалониЛамин Ямаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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