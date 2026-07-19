Серьезная угроза для Лионелья Месси и Аргентины: рэпер Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов

Сборная Аргентины и её капитан Лионель Месси оказались под неожиданным давлением в преддверии финала чемпионата мира 2026 года. Известный канадский рэпер Дрейк объявил, что поставил 1,5 миллиона долларов на победу «Альбиселесте» в этом решающем матче. Эта новость вызвала большой резонанс в футбольном мире, так как многие болельщики опасаются знаменитого суеверия, известного как «проклятие Дрейка». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Дрейк поставил эту огромную сумму на победу Аргентины над Испанией в основное время. Если подопечные Лионелья Скалони выиграют в течение 90 минут, музыкант заработает около 5,1 миллиона долларов. Однако, по данным издания Marca, неудачи рэпера в спортивных ставках часто заканчиваются поражением команд, которые он поддерживает.

«Проклятие Дрейка» и история неудач

В спортивном мире давно ходят слухи, что если Дрейк фотографируется с каким-либо спортсменом или командой, либо делает на них ставку, эта сторона проигрывает. В текущем году Дрейк уже понес несколько крупных убытков. Например, он поставил 1 миллион долларов на команду «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле и проиграл. Также «улетели в трубу» 300 тысяч долларов, поставленные на победу Янника Синнера над Карлосом Алькарасом на Открытом чемпионате США по теннису.

Согласно статистическим данным, показатель успеха Дрейка в спортивных ставках очень низок — из почти 90 крупных ставок лишь 36,8 процента завершились положительно. Его общие потери в футболе уже превысили 1,9 миллиона долларов. Именно эти факторы вызывают серьезное беспокойство у болельщиков сборной Аргентины перед финалом.

Воля Месси и Аргентины

Однако для Лионелья Месси и его команды есть и позитивные воспоминания. В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре Дрейк также ставил 1 миллион долларов на Аргентину. Тогда Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и завоевала чемпионский титул. Хотя тогда Дрейк проиграл свои деньги из-за того, что основное время матча завершилось вничью, команда в итоге подняла кубок над головой.

Лионелью Месси по ходу этого турнира приходится бороться не только с соперниками, но и с различными суевериями. Ранее он уже развеял слухи о «неудаче», связанной с известным стримером ИШовСпид. Теперь восьмикратный обладатель «Золотого мяча» должен доказать в матче против Испании, что его техническое мастерство и лидерские качества выше любых предрассудков.

Финальный матч между Аргентиной и Испанией ожидается не только как столкновение футбольных школ двух континентов, но и как еще одна золотая страница в великой карьере Лионелья Месси. Болельщики же надеются, что ставка Дрейка на этот раз не принесет команде вреда.