Тухель ответил на критику: «Разговоры не приносят ни очков, ни медалей»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на резкую критику в адрес команды после поражения в полуфинале ЧМ-2026. По его мнению, после проигрыша Аргентине вся проделанная англичанами работа на турнире была практически обесценена.

Всего через день Англия обыграла Францию со счетом 6:4, показав свой лучший результат на чемпионатах мира с 1966 года.

«Отношение было таким, будто мы даже из группы не вышли»

На пресс-конференции после полуфинала с Аргентиной Тухель подчеркнул, что результат команды был оценен чрезмерно негативно.

«Сложилось впечатление, будто мы вылетели с турнира, не одержав ни одной победы на групповом этапе. А спустя 24 часа мы добились нашего лучшего результата за последние 60 лет», — сказал тренер.

После того как Англия уступила Аргентине в полуфинале со счетом 1:2, Тухель подвергся жесткой критике за свои тактические решения. Некоторые эксперты даже призывали к его отставке.

Тухель предостерег команду от двух опасностей

По словам немецкого специалиста, на крупном турнире ошибкой является как впадать в полное уныние после одного поражения, так и переоценивать себя после одной победы.

«Мы стараемся не падать духом после поражений и не зазнаваться после побед».

Тухель выразил удовлетворение тем, что футболисты смогли быстро прийти в себя после болезненного результата в матче с Аргентиной и достойно ответить в игре против Франции.

«Разговоры не приносят ни очков, ни медалей»

Главный тренер сборной Англии заявил, что излишнее внимание к внешнему давлению и спорам не идет команде на пользу.

«Самый верный путь — не зацикливаться на произошедшем, взять себя в руки и стремиться выиграть следующий матч. Остальное — лишь разговоры. Разговоры не приносят ни очков, ни медалей».

Он отметил, что футболисты выбрали лучший способ ответить на критику — показали результат на поле в матче против Франции.

Игра с Францией превратилась в историческую драму

После первого тайма матча за бронзу Англия вела со счетом 4:0. После перерыва Франция начала масштабный камбэк, но подопечные Тухеля удержали победу со счетом 6:4.

Это был самый результативный матч за третье место в истории чемпионатов мира. Букайо Сака, оформив хет-трик, стал главным героем встречи.

Таким образом, Англия впервые завоевала бронзовые медали мундиаля. Команда впервые с момента победы на чемпионате мира 1966 года завершила турнир в призерах.

Для Тухеля бронза — еще не конечная цель

ЧМ-2026 стал первым крупным турниром для Томаса Тухеля во главе сборной Англии. Несмотря на то, что команда остановилась в шаге от финала, победа над Францией придала тренеру важную уверенность перед будущими соревнованиями.

«Я рад, что мы смогли так ответить. Мы хотели именно такой реакции. Это был потрясающий матч», — сказал Тухель.

Для справки: ЧМ-2026 проходил не в Катаре, а в США, Канаде и Мексике.

Теперь главная задача для Англии — доказать на следующем крупном турнире, что бронзовая медаль не была случайностью. Как сказал Тухель, разговоры медалей не приносят. А поле очень быстро все расставляет по местам.