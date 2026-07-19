Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритди
FIFA 2026 жаҳон чемпионатида учинчи ўрин учун ўтказилган Франция ва Англия ўртасидаги ўйин сергол ва кескин кечди. Учрашув 6:4 ҳисобида Англия фойдасига якунланди.
Франция сафида Килиан Мбаппе 48 ва 66-дақиқаларда дубл қайд этди. Бредли Барколя 54-дақиқада, Усмон Дембеле эса 90+6-дақиқада гол урди.
Англиянинг голларига Деклан Райс 3-дақиқада, Эзри Конса 18-дақиқада, Букайо Сака 37, 45+1 ва 87-дақиқаларда муаллифлик қилди. Жуд Беллингем 90+8-дақиқада яна бир гол киритди. Сака шу тариқа учрашувда хет-трик қайд этди.
Статистикада жамоалар зарбалар бўйича тенг кўрсаткич қайд этди, ҳар иккиси 18 мартадан зарба берди. Дарвозага аниқ зарбаларда Англия 10:9 ҳисобида устун бўлди.
Тўп назоратида ҳам инглизлар олдинда бўлди, 55 фоиз. Францияда бу кўрсаткич 45 фоизни ташкил этди. Англия 475 та, Франция 414 та пас амалга оширди. Пас аниқлиги икки жамоада ҳам 92 фоиз бўлди.
Фоллар бўйича Франция 13 марта, Англия 7 марта қоида бузди. Учрашувда сариқ ва қизил карточкалар қайд этилмади. Офсайдлар ҳар икки жамоада 3 тадан бўлди. Бурчак тўпларида Англия 4:3 ҳисобида устунлик қилди.
Шу натижадан кейин Англия ЖЧ-2026da учинчи ўринни эгаллади. Франция эса мусобақани тўртинчи ўринда якунлади.
…