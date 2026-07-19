Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритди

·21·Спорт
Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритди

FIFA 2026 жаҳон чемпионатида учинчи ўрин учун ўтказилган Франция ва Англия ўртасидаги ўйин сергол ва кескин кечди. Учрашув 6:4 ҳисобида Англия фойдасига якунланди.

Франция сафида Килиан Мбаппе 48 ва 66-дақиқаларда дубл қайд этди. Бредли Барколя 54-дақиқада, Усмон Дембеле эса 90+6-дақиқада гол урди.

Англиянинг голларига Деклан Райс 3-дақиқада, Эзри Конса 18-дақиқада, Букайо Сака 37, 45+1 ва 87-дақиқаларда муаллифлик қилди. Жуд Беллингем 90+8-дақиқада яна бир гол киритди. Сака шу тариқа учрашувда хет-трик қайд этди.

Статистикада жамоалар зарбалар бўйича тенг кўрсаткич қайд этди, ҳар иккиси 18 мартадан зарба берди. Дарвозага аниқ зарбаларда Англия 10:9 ҳисобида устун бўлди.

Тўп назоратида ҳам инглизлар олдинда бўлди, 55 фоиз. Францияда бу кўрсаткич 45 фоизни ташкил этди. Англия 475 та, Франция 414 та пас амалга оширди. Пас аниқлиги икки жамоада ҳам 92 фоиз бўлди.

Фоллар бўйича Франция 13 марта, Англия 7 марта қоида бузди. Учрашувда сариқ ва қизил карточкалар қайд этилмади. Офсайдлар ҳар икки жамоада 3 тадан бўлди. Бурчак тўпларида Англия 4:3 ҳисобида устунлик қилди.

Шу натижадан кейин Англия ЖЧ-2026da учинчи ўринни эгаллади. Франция эса мусобақани тўртинчи ўринда якунлади.

АнглияФранцияБукайо СакаКилиан МбаппеЖуд БеллингемFIFA 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиЖаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиБугун, 04:36ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36Челси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиЧелси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиБугун, 01:33Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Бугун, 01:33Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБугун, 01:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди