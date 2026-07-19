Беллингем после бронзы рассказал о следующей цели Англии

·49·Спорт
Беллингем после бронзы рассказал о следующей цели Англии

Сборная Англии завершила ЧМ-2026 победой над Францией и завоеванием бронзовых медалей. Джуд Беллингем признал, что этот результат не был истинной целью команды, но назвал его прочным фундаментом для будущих больших планов.

В драматичном матче, в котором было забито 10 голов, «три льва» одержали победу со счетом 6:4. Это стало лучшим результатом Англии на чемпионатах мира после победы на турнире в 1966 году.

«Мы приехали сюда не за бронзой»

Как сообщает Фабрицио Романо, Беллингем подчеркнул, что футболисты заслужили завершить турнир на мажорной ноте.

«Эта команда полностью заслужила завершить сезон на такой высокой ноте. Конечно, мы приехали сюда не за этим результатом».

Главной целью Англии был выход в финал и борьба за чемпионский титул. Однако подопечные Томаса Тухеля в полуфинале уступили Аргентине со счетом 1:2 и лишились возможности сыграть в решающем матче.

Беллингем назвал бронзу важным фундаментом

По мнению футболиста, лучший результат с 1966 года должен придать Англии уверенности перед будущими турнирами.

«Лучший показатель с 1966 года — это прочная основа для построения будущих планов».

В матче против Франции Беллингем также отметился голом. В игре, где Букайо Сака оформил хет-трик, ворота соперника также поразили Деклан Райс и Эзри Конса. Таким образом, Англия впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Особая благодарность болельщикам

Беллингем также обратился к английским болельщикам, которые поддерживали команду на протяжении всего турнира.

«Еще раз выражаю благодарность болельщикам сборной Англии. Это лето во многом стало запоминающимся. Это был очень приятный опыт».

Хотя Англия не смогла выйти в финал, в матче против Франции она показала, что смогла морально восстановиться после поражения в полуфинале. Теперь перед Тухелем стоит задача превратить бронзовую медаль не в разовый успех, а в начало нового этапа.

Когда начнется финал ЧМ-2026?

ЧМ-2026, в котором впервые в истории приняли участие 48 национальных сборных, прошел в США, Канаде и Мексике. В решающем матче турнира за чемпионство сразятся Испания и Аргентина.

Финал начнется 19 июля на арене МетЛифе Стадиум в Нью-Джерси в 15:00 по местному времени. По ташкентскому времени это соответствует 00:00 в ночь с 19 на 20 июля.

Для Англии мундиаль завершился бронзой. Из слов Беллингема становится понятно, что команда воспринимает этот результат не как конечный пункт, а как стартовую точку для следующего большого шага.

Джуд БеллингемАнглияФранцияТомас ТухельАргентина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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