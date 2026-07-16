Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»
Англия ЖЧ-2026 финалига чиқишга бир неча дақиқа қолганда Аргентина босимига дош бера олмади. Оғир мағлубиятдан кейин Жуд Беллингем мухлисларга мурожаат қилиб, жамоанинг яна бир бор ҳал қилувчи босқичда тўхтагани учун узр сўради.
«Бу мени бутунлай эзиб қўйди»
Беллингем Аргентинага қарши яримфиналдан кейин ҳиссиётларини яширмади. У ўзини Англия билан Жаҳон чемпионати финалига йўл оладиган авлоднинг бир қисми сифатида кўришни жуда истаганини таъкидлади.
«Яна бир бор мухлислардан омадсиз иштирок учун узр сўрашга тўғри келаётгани мени бутунлай эзиб қўйди. Бизни кечиринг», — дея унинг сўзларини Фабрицио Романога нисбат берилган хабарда келтирилган.
Бу қисқа мурожаат Англия футболчилари учун мағлубият қанчалик оғир кечганини кўрсатади. Жамоа финалга жуда яқин эди, аммо сўнгги дақиқалар барча режаларни ўзгартирди.
Англия ҳисобни очган, аммо устунликни сақлай олмаган
Яримфиналнинг 55-дақиқасида Энтони Гордон Англияни олдинга олиб чиқди. Томас Тухель шогирдлари узоқ вақт ҳисобни сақлаб турди, бироқ ўйин охирида Аргентина катта босим ўтказди.
Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтда Лаутаро Мартинес ғалаба голини киритиб, Аргентинани финалга олиб чиқди. Лионель Месси ҳар икки голга узатма берди.
Асосий воқеа
Дақиқа
Англиянинг голи
55
Аргентинанинг жавоб голи
85
Ғалаба голи
90+2
Якуний ҳисоб
Англия — Аргентина 1:2
Беллингем ҳал қилувчи таъсир кўрсата олмади
Англия яримҳимоячиси учрашувни тўлиқ ўтказган бўлса-да, гол ёки голли узатма билан ажралиб тура олмади.
Аргентина босимни оширган сўнгги дақиқаларда Англиянинг марказда тўпни назорат қилиши қийинлашди. Беллингем ва унинг шериклари ҳужумни давом эттириш ўрнига кўпроқ ҳимояланишга мажбур бўлди.
Тухель ҳам мағлубиятдан кейин қабул қилинган тактик қарорлар учун масъулиятни ўз зиммасига олди. У жамоа финалга жуда яқин келганини, аммо Аргентина ўйин охирида ташаббусни тўлиқ эгаллаганини тан олди.
Мухлислардан кечирим сўраш керакми?
Беллингемнинг мурожаатида катта масъулият ҳисси бор. Бироқ Англия яримфиналгача етиб келди ва амалдаги жаҳон чемпионига қарши узоқ вақт ғалаба қозониб турганди.
Шу сабабли ижтимоий тармоқларда айрим мухлислар футболчилар узр сўраши шарт эмаслигини таъкидламоқда. BBC Match of the Day саҳифасидаги муҳокамаларда ҳам кўпчилик Беллингем ва жамоага қўллаб-қувватлов билдирган.
Аммо футболчининг ўзи учун натижа бошқача қабул қилинди: яримфиналга чиқиш эмас, кубокни Англияга олиб келиш асосий мақсад эди.
Англия учун турнир ҳали якунланмади
Томас Тухель жамоаси энди учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан чемпионлик учун курашади.
Бронза медали яримфиналдаги аламни тўлиқ йўқота олмайди. Аммо Англия учун турнирни ғалаба билан якунлаш ва келажакка ишонч билан қараш имкони ҳали бор.
Беллингемнинг орзуси тугамади
Жуд Беллингем бу мундиалда Англиянинг асосий етакчиларидан бири бўлди. Яримфиналда эса у кутган финал йўлланмаси қўлдан чиқди.
Унинг мухлисларга айтган «Бизни кечиринг» деган гапи мағлубият оғриғини кўрсатади. Бироқ 23 ёшли футболчининг олдида ҳали бошқа йирик турнирлар ва янги имкониятлар бор.
Сизнингча, Англия футболчилари яримфиналга чиққанидан кейин мухлислардан узр сўраши керакмиди?
…