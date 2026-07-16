Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»

·36·Спорт
Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»

Англия ЖЧ-2026 финалига чиқишга бир неча дақиқа қолганда Аргентина босимига дош бера олмади. Оғир мағлубиятдан кейин Жуд Беллингем мухлисларга мурожаат қилиб, жамоанинг яна бир бор ҳал қилувчи босқичда тўхтагани учун узр сўради.

«Бу мени бутунлай эзиб қўйди»

Беллингем Аргентинага қарши яримфиналдан кейин ҳиссиётларини яширмади. У ўзини Англия билан Жаҳон чемпионати финалига йўл оладиган авлоднинг бир қисми сифатида кўришни жуда истаганини таъкидлади.

«Яна бир бор мухлислардан омадсиз иштирок учун узр сўрашга тўғри келаётгани мени бутунлай эзиб қўйди. Бизни кечиринг», — дея унинг сўзларини Фабрицио Романога нисбат берилган хабарда келтирилган.

Бу қисқа мурожаат Англия футболчилари учун мағлубият қанчалик оғир кечганини кўрсатади. Жамоа финалга жуда яқин эди, аммо сўнгги дақиқалар барча режаларни ўзгартирди.

Англия ҳисобни очган, аммо устунликни сақлай олмаган

Яримфиналнинг 55-дақиқасида Энтони Гордон Англияни олдинга олиб чиқди. Томас Тухель шогирдлари узоқ вақт ҳисобни сақлаб турди, бироқ ўйин охирида Аргентина катта босим ўтказди.

Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтда Лаутаро Мартинес ғалаба голини киритиб, Аргентинани финалга олиб чиқди. Лионель Месси ҳар икки голга узатма берди.

Асосий воқеа

Дақиқа

Англиянинг голи

55

Аргентинанинг жавоб голи

85

Ғалаба голи

90+2

Якуний ҳисоб

Англия — Аргентина 1:2

Беллингем ҳал қилувчи таъсир кўрсата олмади

Англия яримҳимоячиси учрашувни тўлиқ ўтказган бўлса-да, гол ёки голли узатма билан ажралиб тура олмади.

Аргентина босимни оширган сўнгги дақиқаларда Англиянинг марказда тўпни назорат қилиши қийинлашди. Беллингем ва унинг шериклари ҳужумни давом эттириш ўрнига кўпроқ ҳимояланишга мажбур бўлди.

Тухель ҳам мағлубиятдан кейин қабул қилинган тактик қарорлар учун масъулиятни ўз зиммасига олди. У жамоа финалга жуда яқин келганини, аммо Аргентина ўйин охирида ташаббусни тўлиқ эгаллаганини тан олди.

Мухлислардан кечирим сўраш керакми?

Беллингемнинг мурожаатида катта масъулият ҳисси бор. Бироқ Англия яримфиналгача етиб келди ва амалдаги жаҳон чемпионига қарши узоқ вақт ғалаба қозониб турганди.

Шу сабабли ижтимоий тармоқларда айрим мухлислар футболчилар узр сўраши шарт эмаслигини таъкидламоқда. BBC Match of the Day саҳифасидаги муҳокамаларда ҳам кўпчилик Беллингем ва жамоага қўллаб-қувватлов билдирган.

Аммо футболчининг ўзи учун натижа бошқача қабул қилинди: яримфиналга чиқиш эмас, кубокни Англияга олиб келиш асосий мақсад эди.

Англия учун турнир ҳали якунланмади

Томас Тухель жамоаси энди учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан чемпионлик учун курашади.

Бронза медали яримфиналдаги аламни тўлиқ йўқота олмайди. Аммо Англия учун турнирни ғалаба билан якунлаш ва келажакка ишонч билан қараш имкони ҳали бор.

Беллингемнинг орзуси тугамади

Жуд Беллингем бу мундиалда Англиянинг асосий етакчиларидан бири бўлди. Яримфиналда эса у кутган финал йўлланмаси қўлдан чиқди.

Унинг мухлисларга айтган «Бизни кечиринг» деган гапи мағлубият оғриғини кўрсатади. Бироқ 23 ёшли футболчининг олдида ҳали бошқа йирик турнирлар ва янги имкониятлар бор.

Сизнингча, Англия футболчилари яримфиналга чиққанидан кейин мухлислардан узр сўраши керакмиди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиЧелси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиБугун, 14:39Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Бугун, 14:34Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиЖуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди