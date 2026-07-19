Тони Кроос сделал резкий прогноз перед финалом: достаточно ли Месси?

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос считает Испанию фаворитом финала ЧМ-2026. По его мнению, если «Красная фурия» первой откроет счет, ситуация для Аргентины может практически выйти из-под контроля.

В то же время чемпион мира 2014 года не стал полностью списывать аргентинцев со счетов. Причина проста: сильный дух команды и Лионель Месси.

«Если Испания забьет первой, все кончено»

Кроос подчеркнул, что после того, как Испания выходит вперед, она становится крайне опасной командой в плане контроля мяча и усиления давления на соперника.

«Если Испания забьет первой, о победе можно забыть. Потом они забьют еще три или четыре гола», — сказал Кроос.

По мнению бывшего футболиста, в таком сценарии Аргентине будет сложно найти решение против скорости и контроля игры испанцев. Таким образом, Кроос предположил, что первый гол в финале будет иметь решающее значение.

Резкая оценка в отношении Аргентины

Кроос также открыто заявил, что не считает Аргентину сильнее Германии. Однако это не означает, что он недооценивает шансы подопечных Лионелья Скалони.

Он отметил, что самым большим преимуществом действующих чемпионов мира является психологическая устойчивость. Аргентина на протяжении всего турнира умудрялась добиваться результата даже в сложных ситуациях и сохранять свою игру под давлением.

«Психологическая подготовка Аргентины невероятно высока. К тому же у них есть Месси», — сказал легенда немецкого футбола.

Кроос увидел изменения в Месси

Бывший полузащитник «Реала» отметил, что с возрастом Месси все больше полагается на футбольный интеллект, чем на физические возможности.

Кроос признался, что думал, будто мундиаль 2022 года станет последним чемпионатом мира для аргентинской звезды. Но 39-летний Месси спустя четыре года снова привел свою команду в финал.

«Я вижу, что футбольный интеллект Месси продолжает расти», — сказал Кроос.

Месси на ЧМ-2026 забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи, став одним из ключевых игроков Аргентины. Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте также признал, что персональная опека против него практически не дает эффекта.

Сможет ли Аргентина прервать серию Испании?

Испания дошла до финала без поражений и продолжает свою беспроигрышную серию из 37 матчей подряд. За время мундиаля команда пропустила всего один гол. Аргентина же, как действующий чемпион, выйдет на поле за вторым подряд и четвертым в своей истории титулом чемпиона мира.

Согласно прогнозу Крооса, ключом к финалу станет первый гол. Если Испания откроет счет, она может повернуть ход встречи по своему сценарию за счет контроля мяча. Аргентина же будет полагаться на мастерство Месси, опыт больших матчей и командный характер.

Теперь главный вопрос: добьется ли Испания раннего преимущества, как ожидает Кроос, или Месси снова нарушит футбольную логику?