Барселона объявила о новом трансфере: Карим Адейеми перешел в стан каталонцев

Испанский клуб «Барселона» продолжает проявлять активность на летнем трансферном рынке. После трансфера Энтони Гордона каталонцы официально объявили о подписании контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми. Этот переход рассматривается как важный шаг по усилению атакующей линии команды под руководством Ханси Флика. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным Goal.com, общая стоимость трансфера составляет 29 миллионов евро. Из них 22 миллиона евро — гарантированная выплата, а оставшиеся 7 миллионов евро будут выплачены в виде различных бонусов. Также дортмундская «Боруссия» получит определенный процент от будущей перепродажи футболиста. Талантливый немецкий вингер подписал с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

Изменения в атакующей линии

Карим Адейеми стал вторым крупным приобретением «Барселоны» этим летом. Ранее клуб потратил 80 миллионов евро на игрока «Ньюкасла» Энтони Гордона. С приходом Адейеми фланговая атака команды была полностью укомплектована. Теперь в распоряжении Ханси Флика, наряду с такими звездами, как Рафинья и Ламин Ямаль, будет и быстрый немецкий вингер.

В то же время в составе команды есть и потери. Маркус Рэшфорд, провевший прошлый сезон в составе каталонцев на правах аренды, покинул команду. Руководство «Барселоны» решило не активировать пункт о выкупе за 30 миллионов евро, согласованный с «Манчестер Юнайтед». Это решение было принято с целью экономии финансовых ресурсов для новых трансферов.

Планы на будущее и новые цели

За свою карьеру Адейеми прошел академии «Баварии» и «РБ Лейпциг», а на профессиональном уровне с 2022 года выступал за дортмундскую «Боруссию». В футболке дортмундцев он провел 146 матчей и забил 36 голов. Ожидается, что его скорость и дриблинг идеально впишутся в тактические схемы Ханси Флика.

Теперь «Барселона» сосредоточит внимание на продаже игроков и балансировке состава. Клубу необходим как минимум один центральный защитник и центральный нападающий, способный заменить Роберта Левандовского. В качестве основного кандидата в линию обороны рассматривается Эмерик Ляпорт, а главной мечтой президента Жоана Лапорты в атаке остается звезда «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес.

Эти трансферы свидетельствуют о том, что «Барселона» намерена всерьез бороться за победу не только в чемпионате Испании, но и в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Новый тренер Ханси Флик намерен кардинально изменить игровой стиль команды с помощью немецких футболистов, которых он хорошо знает.