Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?

Абдуқодир Ҳусанов вышел на замену в составе «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против «Порту». Узбекский защитник появился на поле на 48-й минуте вместо Йошко Гвардиола.

Ҳусанов отыграл в матче почти один тайм. Одна из статистических платформ, Софаскоре, оценила его действия в 6,8 балла.

«Манчестер Сити» победил в Португалии со счетом 2:0. Оба гола забил Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий открыл счет на 47-й минуте, а на 90+1-й минуте забил свой второй мяч.

По итогам встречи средняя оценка игроков «Манчестер Сити» составила 7,02 балла. Ҳусанов же получил оценку 6,8 балла.