«Реал Мадрид» обыграл «Интер»

«Реал Мадрид» начал свой первый матч в лиги сезона Лиги чемпионов 2026/27 с победы над «Интером». Встреча, прошедшая на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Килиан Мбаппе вывел «Реал Мадрид» вперед. На 23-й минуте Федерико Вальверде забил второй гол хозяев.

«Интер» сумел сократить разницу в счете во втором тайме. На 77-й минуте Карлос Аугусто забил гол за итальянскую команду. Однако в оставшееся время «Интер» больше не смог поразить ворота соперника, и матч завершился со счетом 2:1.

По статистике, «Интер» имел преимущество по владению мячом. Миланцы владели мячом 59 процентов времени, в то время как у «Реал Мадрида» этот показатель составил 41 процент.

Гости также были сильнее по ударам: «Интер» нанес 15 ударов, а «Реал Мадрид» — 9. По ударам в створ ворот хозяева превзошли соперника со счетом 6:5.

«Интер» выполнил 565 передач, из которых 95 процентов были точными. «Реал Мадрид» отдал 362 передачи, а точность передач составила 87 процентов.

В матче «Реал Мадрид» совершил 12 фолов и получил 1 желтую карточку. Игроки «Интера» сфолили 10 раз и получили 3 желтые карточки. По угловым ударам гости превзошли соперника со счетом 11:4.

Таким образом, «Реал Мадрид» завоевал свои первые три очка в общем этапе Лиги чемпионов.