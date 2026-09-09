Дубль Эрлинга Холанда принес победу Манчестер Сити

·39·Спорт
Дубль Эрлинга Холанда принес победу Манчестер Сити

На старте нового сезона Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» провел выездной матч против португальского клуба «Порту». Встреча завершилась уверенной победой английского клуба, который успешно начал свой путь в турнире. Подопечные Энцо Марески, продемонстрировавшие полное доминирование на поле, практически не оставили шансов сопернику. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Очередные рекорды норвежского нападающего

Как передают иксбт.ком и спортивные новости, основной нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этом матче вновь доказал, какого уровня он бомбардир. Норвежец, забивший победный гол в воскресном матче чемпионата Англии против «Ковентри», отличился и на стадионе «Драган». Оформив дубль, он обеспечил победу своей команде.

Эрлинг Холанд открыл счет в начале матча точным ударом головой, а затем забил свой второй гол в ворота соперника. Этот дубль довел общее количество его голов в Лиге чемпионов в составе «Манчестер Сити» до 36. Примечательно, что нападающий достиг этого результата всего за 40 матчей.

Превосходство на поле и дуэль вратарей

«Горожане» установили контроль над игрой с первых минут. Это стало подтверждением того, что отличная спортивная форма после трех побед подряд в Английской Премьер-лиге перенеслась и на европейскую арену. Молодой полузащитник Айюб Буадди порадовал болельщиков, уверенно проявив себя в своем первом матче в стартовом составе клуба.

Вратарь «Порту» Диогу Кошта в первом тайме совершил серию сейвов, спасая свою команду от крупного поражения. Португальский голкипер отразил два удара Эрлинга Холанда с близкого расстояния, а также справился с опасными попытками Фила Фодена и Антуана Семеньо. Однако под давлением гостей хозяева оказались бессильны.

Команда «Порту» под руководством Франческо Фариоли подходила к матчу в отличной форме, одержав пять побед подряд в национальном чемпионате. Несмотря на это, в игре против соперника европейского уровня у них возникли трудности. Хозяева создали минимум моментов, в частности, Алан Варела и Уильям Гомес не смогли реализовать свои шансы.

Для вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы матч прошел спокойно, и он практически не сталкивался с серьезными угрозами. Это поражение продолжило неудачную историческую серию «Порту» в матчах против английских клубов. Команда, ставшая чемпионом Европы в 2004 году, смогла победить английские клубы лишь в двух из последних 17 встреч.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиЛига чемпионовПортуФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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