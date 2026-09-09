Килиан Мбаппе сравнялся с рекордом Рауля по количеству голов в Лиге чемпионов

В одном из центральных матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА «Реал Мадрид» на своем поле обыграл «Интер» со счетом 2:1. В этой встрече нападающий мадридцев Килиан Мбаппе забил свой 71-й гол в еврокубках, повторив рекорд легендарного Рауля и заложив фундамент для важной победы своей команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» началась с активных действий хозяев поля. Французский нападающий, перехвативший инициативу уже на 14-й минуте игры, нанес точный удар из пределов штрафной площади и открыл счет. Этот гол стал очередным важным достижением футболиста в престижном турнире.

Спустя всего девять минут «Реал Мадрид» закрепил свое преимущество благодаря грубой ошибке в обороне гостей. Вратарь «Интера» Жозеп Мартинес не смог зафиксировать мяч после передачи защитника Бенжамена Павара и подарил его сопернику. Воспользовавшись ситуацией, Федерико Вальверде отправил мяч в пустые ворота, доведя счет до 2:0.

Контратаки гостей и судьба матча

В первом тайме и в начале второй половины встречи у миланцев было несколько хороших возможностей сократить отставание. Опасные удары полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу и капитана Лаутаро Мартинеса отразил голкипер «Реал Мадрида» Тибо Куртуа. Стоит отметить, что этот матч стал для бельгийского вратаря юбилейным — 100-м в Лиге чемпионов.

Концовка встречи прошла в напряженной борьбе. На 77-й минуте Карлос Аугусто поразил ворота, сократил разрыв в счете и подарил своей команде надежду. Несмотря на это, подопечные Жозе Моуринью уверенно провели оставшиеся минуты и в итоге удержали победу со счетом 2:1.

Исторический результат и список бомбардиров

Для Килиана Мбаппе этот мяч в ворота «Интера» стал 71-м в его 99-м матче в Лиге чемпионов. Таким образом, 27-летний нападающий не только укрепил свои позиции на пятом месте в списке лучших бомбардиров в истории турнира, но и сравнялся по показателям с легендой «Реал Мадрида» Раулем. Примечательно, что испанскому форварду для достижения отметки в 71 гол потребовалось 142 матча.

На сегодняшний день в гонке бомбардиров в истории главного клубного турнира Европы уверенно лидирует Криштиану Роналду со 140 голами. В пятерку лучших также входят Лионель Месси, Роберт Левандовский и Карим Бензема, а Килиан Мбаппе уверенно идет по их стопам.