Экспериментальный самолет NASA X-59 успешно завершил 25 испытательных полетов

Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 успешно выполнил 25 полетов в рамках своей программы испытаний. Согласно данным иксбт.ком, в ходе этих полетов были полностью подтверждены ключевые научные расчеты, касающиеся устойчивости, управляемости и прочности конструкции воздушного судна. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время масштабная программа под названием Quesst переходит на свой важнейший этап. Специалисты теперь проверят на практике, способен ли самолет заменить традиционный оглушительный звуковой удар на значительно более тихий и приглушенный звук.

Технические показатели и аэродинамические характеристики

В одном из испытаний X-59 достиг скорости 1,2 Max (1470 км/ч) на высоте около 14,9 километра. В рамках программы воздушное судно ранее уже достигало целевых показателей скорости в 1,4 Max (1715 км/ч) на высоте 16,8 километра, однако те полеты были направлены на проверку аэродинамических характеристик.

Перед проектом не стоит задача установления нового рекорда скорости, цель — создать возможность для осуществления сверхзвуковых полетов над сушей. Благодаря длинному и узкому носу, а также специфической аэродинамической форме самолета, ударные волны должны распределяться иначе, чем у обычных скоростных самолетов.

В результате для наблюдателей на поверхности земли вместо оглушительного взрыва будет слышен лишь приглушенный и низкий звук. Проведенные 25 полетов позволили сравнить полученные реальные данные с цифровой моделью, созданной до постройки самолета.

Следующий этап и перспективы

По данным NASA, показатели телеметрии полностью подтвердили первоначальные прогнозы инженеров. Система управления стабильно работает даже в условиях высоких нагрузок, аэродинамические силы остаются в пределах установленных норм, признаков вибрации или конструктивной нестабильности не обнаружено.

Также успешно прошел испытания воздухозаборник, расположенный над фюзеляжем. Он гарантирует подачу стабильного потока воздуха к единственному двигателю ГЭ Ф414 в различных режимах полета, а также во время маневров.

Следующий этап программы будет состоять из полноценной акустической проверки. На поверхности земли будет установлена сеть специальных датчиков, а в небе специальные микрофоны будут измерять параметры ударных волн, чтобы определить, действительно ли X-59 создает тихий звук вместо обычного гула.

Если испытания дадут положительный результат, NASA организует полеты над несколькими населенными пунктами США, чтобы изучить реакцию местного населения на уровень шума. Собранные данные будут представлены авиационным регуляторам и могут стать основанием для пересмотра запрета на гражданские сверхзвуковые полеты над сушей.