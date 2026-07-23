Милан продлевает контракт со своим самым талантливым воспитанником Франческо Камардой

Итальянский клуб «Милан» окончательно решил вопрос о продолжении сотрудничества с Франческо Камардой, который считается самым ярким представителем академии клуба и одной из будущих звезд европейского футбола. Талантливый нападающий 2008 года рождения сегодня подпишет новый долгосрочный контракт в штаб-квартире клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, вечером 23 июля Камарда посетит штаб-квартиру «Каза Милан» и подпишет соглашение, рассчитанное до 2031 года. Этот шаг имел стратегическое значение для руководства клуба, так как «россонери» не хотят терять своих лучших молодых игроков. Ранее аналогичный путь проделал другой воспитанник клуба Кристиан Комотто.

Франческо Камарда в прошлом сезоне стал самым молодым дебютантом в истории Серии А, привлекая внимание специалистов и болельщиков. Его стиль игры и голевое чутье вызвали интерес у многих грандов, однако руководство «Милана» приняло все меры, чтобы удержать своего воспитанника в команде.

Планы на будущее и вариант с арендой

После подписания нового контракта клуб и агент футболиста Беппе Рисо обсудят план развития Камарды на следующий сезон. В настоящее время главная цель — обеспечить молодому нападающему регулярную игровую практику и постепенно подготовить его к большому футболу.

По данным издания Goal.com, другой представитель Серии А, клуб «Парма», уже связался с агентом футболиста. «Крестоносцы» намерены арендовать Камарду на следующий сезон. Однако руководство «Милана» хочет полностью сохранить контроль над игроком и может отдать его в другую команду только при условии гарантии его прогресса.

Эксперты итальянского футбола отмечают, что сохранение таких талантов, как Камарда, важно для «Милана» не только со спортивной точки зрения, но и с имиджевой. Это свидетельствует о том, что академия клуба по-прежнему готовит кадры высокого уровня. В ближайшие часы ожидается официальное заявление о подписании контракта.