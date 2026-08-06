Опубликованы основные технические характеристики смартфона Redmi К100 Pro Max

Компания Xiaomi представила официальные изображения самого продвинутого устройства линейки Redmi К100 Pro — смартфона Redmi К100 Pro Max — и раскрыла его основные технические возможности. По данным иксбт.ком, презентация этого флагмана состоится 11 августа текущего года, что свидетельствует о серьёзной подготовке компании к выходу мобильных устройств нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Судя по опубликованным официальным тизерам, новый смартфон получит безупречный дизайн корпуса в белом цвете. Особое внимание также уделено аудиовозможностям устройства: ожидается, что оно будет оснащено продвинутой аудиосистемой формата 2.1, разработанной в сотрудничестве с известным брендом Босе. Это обеспечит пользователям высокое качество звука при просмотре мультимедийного контента.

Рекордная частота обновления экрана и высокая производительность

Как сообщил президент Xiaomi Груп Лу Вэйбин, дисплей смартфона будет поддерживать сверхвысокую частоту обновления — целых 185 Hz. Такой показатель особенно важен для динамичных игр и обеспечения максимально плавной работы интерфейса.

В качестве аппаратной основы устройства выбран новейший процессор Snapdragon 8 Элите Ген5. По данным компании, этот процессор и техническая платформа показали впечатляющий результат в тесте AnTuTu, набрав 4,555 млн баллов. Для дальнейшего улучшения графических возможностей устройство также оснащено специальным механизмом Фурй Энгине и отдельным чипом искусственного интеллекта Д2.

Возможности аккумулятора и камеры

По данным иксбт.ком, модель Redmi К100 Pro Max получит аккумулятор повышенной ёмкости. Его ёмкость составит 9070 mAh, что позволит пользователям долго пользоваться гаджетом без подзарядки. Кроме того, устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Фотовозможности флагмана также останутся на высоком уровне. В частности, основной модуль главной камеры получит датчик высокого разрешения на 200 Мп. Это обеспечит возможность делать чёткие и качественные снимки с высокой детализацией и наверняка порадует поклонников мобильной фотографии.