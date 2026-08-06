Арсенал нацелился на звёздные трансферы: Калафьори поддержал амбиции

·60·Спорт
Арсенал нацелился на звёздные трансферы: Калафьори поддержал амбиции

Защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори высоко оценил активность команды на трансферном рынке и заявил, что клуб обязан подписать игроков мирового уровня, таких как Бруну Гимарайнс и Винисиус Жуниор, чтобы сохранить свои позиции и стать ещё сильнее. Как сообщает издание Sky Sports, итальянец открыто подчеркнул, что после исторических результатов прошлого сезона команде необходимы исполнители самого высокого уровня для дальнейшего прогресса. Об этом Goal.com сообщает издание.

Сообщается, что «Арсенал» близок к завершению трансфера полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруну Гимарайнса. Два клуба Английской Премьер-лиги достигли соглашения о стоимости игрока, и ожидается, что сумма трансфера составит 75 миллионов фунтов стерлингов. Сам бразильский полузащитник, ранее выступавший за «Лион», также выражал желание перебраться в северный Лондон.

План по усилению центра поля и атаки

Ожидаемый переход Бруну Гимарайнса в команду Микеля Артеты свидетельствует о серьёзных намерениях лондонского клуба. По мнению специалистов, приход бразильца добавит полузащите «Арсенала» уверенности, физической мощи и креативности. Руководство клуба активно работает над выполнением требований главного тренера.

Однако ситуация вокруг нападающего «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора развивается гораздо сложнее. Несмотря на обсуждение возможного перехода в стан чемпионов Англии, мадридский клуб активизировал усилия, чтобы сохранить свою звезду. Улучшенное предложение «Реал Мадрида» о продлении контракта с футболистом несколько повлияло на надежды «Арсенала» в этом вопросе.

Ситуация с контрактом и будущие возможности

Поскольку действующий контракт Винисиуса истекает следующим летом, ситуация остаётся крайне изменчивой. Если бразильский вингер не подпишет новое соглашение в Мадриде, он также может уйти в качестве свободного агента. Сообщается, что «Арсенал» готов предложить футболисту весьма привлекательные финансовые условия.

По мнению Риккардо Калафьори, «Арсенал» сейчас находится на самом высоком уровне, и для сохранения этого положения состав необходимо пополнять только лучшими футболистами. По словам защитника, команде нужны именно такие звёзды, чтобы не упустить чемпионство и улучшить результаты прошлого сезона.

АрсеналРиккардо КалафьориБруну ГимарайнсВинисиус ЖуниорПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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