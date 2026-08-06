Микель Артета высоко оценил реакцию команды после поражения от «Реал Бетис»

В предсезонном товарищеском матче, состоявшемся в Дублине, лондонский «Арсенал» уступил испанскому клубу «Реал Бетис» со счётом 1:3, а не 1:5. По данным ESPN, это поражение не обеспокоило главного тренера английской команды Микеля Артету, однако специалиста порадовала гневная реакция футболистов в раздевалке. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Встреча на стадионе «Авива» проходила при заполненных трибунах, а «Арсенал» дорого заплатил за грубые ошибки в обороне. Испанская команда уже в начале матча благодаря точным ударам Родриго Рикельме и Нельсона Деоссы вышла вперёд с разницей в два мяча. Затем Пьеро Инкапье забил один гол и сократил отставание, однако до перерыва бывший игрок «Вест Хэма» Пабло Форнальс вновь увеличил разрыв в счёте.

Ошибки в обороне и атмосфера в перерыве

Хотя Микель Артета был разочарован грубыми ошибками своих подопечных по ходу матча, он положительно оценил эмоциональную реакцию команды в перерыве. Испанский специалист отметил, что футболисты сильно переживали из-за собственных ошибок и были разгневаны, а это является хорошим знаком.

&лакуо;Они были очень расстроены и жёстко высказывались друг другу. Они злились, и это хорошо. Именно это нам и нужно&ракуо;, — ESPN приводит слова Микеля Артеты.

По словам тренера, «Арсенал» использовал по ходу матча 25 футболистов, что в определённой степени повлияло на общее состояние команды. В отличие от предыдущей игры, в которой была одержана победа над «Жироной» со счётом 4:1, на этот раз команда потеряла привычный ритм, несмотря на отсутствие изменений в стартовом составе.

Ближайшие планы и положительные выводы

Артета признал, что в некоторые моменты первого тайма команда действовала хорошо, однако ей не хватало конкурентоспособности вблизи штрафной площади. По его мнению, такие негативные результаты станут дополнительным стимулом для футболистов ещё усерднее работать над собой.

Ожидается, что этот предсезонный контрольный матч станет для «Арсенала» важным уроком на пути к устранению недостатков в обороне и повышению качества игры перед началом нового сезона.