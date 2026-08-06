Bugatti Дестриер: представлена новая версия легендарного В16-гиперкара

Как сообщает Иксбт.ком, известная компания Bugatti официально представила свой последний уникальный проект — гиперкар Bugatti Дестриер. Этот эксклюзивный автомобиль посвящён классической модели, признанной одной из самых красивых машин в истории, и построен на технической базе спорткара Болиде. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Новая модель Дестриер войдёт в многомиллионную серию эксклюзивных автомобилей Солитаире, выпускаемых в единственном экземпляре. Ранее в эту линейку уже вошли ФКП Хоммаге — переосмысленная версия легендарной модели Вейрон — и Бруиллард. Источником вдохновения для нового гиперкара стала модель Тйпе 57СК Атлантик, при создании оригинала которой также использовалась база предназначенной для трека Тйпе 57Г Tank.

Технические возможности и концепция дизайна

Автомобиль получил карбоновый монокок и унаследовал от своего близкого родственника Болиде 8,0-литровый двигатель В16 с четырьмя турбокомпрессорами. Этот силовой агрегат развивает 1578 л. с. Однако, по словам специалистов, огромная мощность не была главной целью проекта. Инженеры и дизайнеры компании прежде всего стремились воссоздать неподвластную времени привлекательность модели Тйпе 57СК Атлантик.

Как объяснил руководитель отдела дизайна Bugatti Франк Хейл, модель Болиде обладала самыми экстремальными пропорциями в истории компании. Освободив их от чрезмерных требований к аэродинамической прижимной силе, дизайнерам удалось превратить автомобиль в настоящее произведение искусства, выполненное в форме чистой скульптуры. В результате Дестриер стал самым низким автомобилем бренда: его высота составляет всего один метр. Разноразмерные колёса — 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади — призваны напоминать стойку породистой лошади.

Роскошь и будущие перспективы

Несмотря на внешний вид и спортивный характер, салон Дестриер отделан значительно роскошнее, чем интерьер Болиде. На центральной панели управления кнопки аварийной остановки и пожаротушения заменили переключатели зажигания. Интерьер обтянут натуральной кожей и украшен замшей и медными нитями.

Точные динамические характеристики автомобиля пока официально не подтверждены, однако ожидается, что по показателям Дестриер будет близок к Болиде. Для справки: Болиде способен разгоняться с 0 до 62 миль/ч (100 км/ч) за 2,2 секунды. Цена автомобиля также не раскрыта, но предполагается, что она превысит десятки миллионов долларов. Использование автомобиля на дорогах общего пользования ограничено: он сможет ездить только на специальных треках или участвовать в выставках. Впрочем, как специалисты британской компании Ланзанте адаптировали модель Болиде для дорог общего пользования, аналогичная доработка может быть выполнена и для этой машины.