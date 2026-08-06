«99,9 процента футболистов несчастны»: Гаэль Какута откровенно рассказал о своей жизни...

Высокие зарплаты, полные стадионы и миллионы болельщиков — со стороны профессиональный футбол кажется самым ярким воплощением успеха. Однако Гаэль Какута, выступавший за сборную Демократической Республики Конго, заявил, что за этой картиной скрываются давление, неуверенность и глубокое одиночество.

Его слова о том, что «90, даже 99,9 процента футболистов несчастны», — не научная статистика, а личный вывод, сформировавшийся за годы карьеры. Тем не менее проблемы, поднятые Какутой, также отмечались в исследованиях, проведённых международными футбольными организациями, как серьёзный фактор риска.

«Никто не спрашивает, что ты чувствуешь»

В интервью изданию Капте Какута подчеркнул, что груз ответственности профессионального футболиста гораздо тяжелее, чем кажется болельщикам.

«Мне кажется, 90 процентов футболистов, даже 99,9 процента, несчастны. На них лежит очень тяжёлый груз и огромная ответственность. Никого не интересует, что они на самом деле чувствуют».

Футболист должен показывать результат в каждом матче, оправдывать доверие тренера, выдерживать критику болельщиков и конкурировать за своё место в клубе. Одна ошибка на поле порой может повлиять на его карьеру, доходы и будущее в команде.

В такой атмосфере эмоции спортсмена отходят на второй план. От него требуется выглядеть не уставшим или морально подавленным человеком, а профессионалом, всегда готовым к победе.

Богатство не избавляет от неуверенности

Какута заявил, что одной из самых сложных проблем для футболистов является понимание истинных намерений окружающих их людей.

«В какой-то момент ты перестаёшь понимать, кто именно находится рядом с тобой. Ты не знаешь, почему они с тобой. Ты уже не уверен, действительно ли ваши отношения искренние».

С ростом популярности может увеличиваться число друзей, советников и различных заинтересованных лиц. Однако футболисту становится всё труднее понять, кто действительно относится к нему искренне, а кто хочет воспользоваться его репутацией или финансовыми возможностями.

В результате спортсмен начинает с подозрением относиться не только к посторонним, но и к самым близким людям. По мнению Какуты, именно поэтому значительная часть футболистов учится скрывать свои настоящие чувства.

Маска с поля не снимается даже дома

В профессиональном спорте демонстрация слабости часто воспринимается как потеря преимущества в競енции. Не каждому футболисту легко открыто говорить о страхе перед травмой, потере места в основном составе или критике.

Какута описал это состояние как «жизнь в маске».

«Большая часть футболистов живёт в маске. Они не снимают эту маску даже дома, в кругу семьи и друзей».

Футболист может улыбаться в социальных сетях, ездить на дорогом автомобиле и показывать себя счастливым перед болельщиками. Однако это не означает, что он спокойно спит по ночам или справился с внутренним давлением.

Какута также рассказал, что некоторые спортсмены обращаются к различным лекарственным средствам, чтобы справиться с проблемами со сном или другими психологическими трудностями. Это не является общей ситуацией для всех футболистов, однако показывает, что сокрытие проблемы может подтолкнуть некоторых к опасным методам.

Исследования также показывают серьёзность риска

Названная Какутой цифра в 99,9 процента — не результат исследования. Однако, согласно данным Международной ассоциации профессиональных футболистов — ФИФПро, более чем у каждого третьего действующего футболиста наблюдаются такие симптомы, как тревожность, депрессия, психологическое напряжение или нарушения сна.

В опросе, проведённом Английской ассоциацией профессиональных футболистов среди более тысячи спортсменов, каждый пятый футболист сообщил, что испытывал сильную тревогу. Лишь 38 процентов футболистов-мужчин и 26 процентов женщин заявили о готовности рассказать своему клубу о проблемах, связанных с их психологическим состоянием.

В другом исследовании ПФА 68 процентов футболистов заявили, что страх получить травму негативно влияет на их психологическое состояние. Это показывает, что тревожность в профессиональном спорте связана не только с поражением или критикой, но и с возможностью того, что карьера может измениться в одно мгновение.

«Остаться в одиночестве — значит встретиться с самим собой»

Одной из самых тяжёлых мыслей Какуты стало его высказывание о том, что футболисты избегают одиночества.

«Большинство людей избегает одиночества. Потому что столкнуться с одиночеством — значит столкнуться с самим собой».

Постоянные игры, тренировки, поездки и публичные мероприятия могут позволять человеку не думать о своих внутренних проблемах. Но когда шум прекращается, давление, тревога и вопросы без ответов возвращаются вновь.

Поэтому для футболистов большое значение имеет независимая система психологической помощи. В последние годы ФИФА и ФИФПро призывают спортсменов не скрывать психологические проблемы, а разговаривать с человеком, которому они доверяют, или со специалистом. С этой целью ФИФА также запустила специальную кампанию, призванную поощрять открытый диалог о психическом здоровье в футболе.

Невидимая сторона футбола, которую знает Какута

За свою карьеру Гаэль Какута выступал в таких клубах, как «Челси», «Раё Валекано» и «Ланс». Он на собственном опыте столкнулся с большими ожиданиями, арендными переходами, сменой клубов и постоянной конкуренцией, сопровождавшими его путь как молодого таланта.

Его резкое заявление не означает, что жизнь всех футболистов одинакова. Однако оно напоминает: большие деньги и популярность автоматически не защищают человека от внутренней боли, одиночества или неуверенности.

Болельщик видит на стадионе 90 минут игры футболиста. Его ночной сон, страх перед травмой, давление в семье или неспособность доверять окружающим чаще всего остаются за кадром.

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