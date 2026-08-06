«Реал» заплатит до 140 млн евро: Ян Диоманде вылетел в Мадрид

«Реал» находится на пороге завершения одной из крупнейших сделок на европейском трансферном рынке. 19-летний вингер «Лейпцига» Ян Диоманде покинул тренировочный сбор немецкого клуба и отправился в Мадрид, чтобы пройти медицинское обследование и подписать личный контракт.

Если соглашение будет официально объявлено, ивуарийский футболист может стать самым дорогим приобретением в истории «Реал». Однако источники называют разные суммы трансфера: общий пакет оценивается примерно в 135–140 миллионов евро.

«Лейпциг» разрешил Диоманде уехать

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между «Реал» и «Лейпцигом» вышли на финальную стадию. Немецкий клуб разрешил Диоманде покинуть сбор команды в Австрии и вылететь в Мадрид.

Ожидается, что футболист пройдет медицинское обследование в столице Испании, после чего подпишет долгосрочный контракт. Ранее Романо сообщал, что соглашение будет рассчитано до лета 2031 года.

По данным АС от 6 августа, Диоманде должен прибыть в Мадрид во второй половине дня. Если медицинское обследование пройдет успешно, клуб может в ближайшее время официально объявить о трансфере.

Трансфер за 135 или 140 миллионов евро?

О финансовых деталях сделки сообщается разная информация. По данным Те Гуардиан, «Реал» согласился выплатить 125 миллионов евро гарантированного платежа и еще 10 миллионов евро в виде бонусов. В таком случае общая сумма составит 135 миллионов евро.

Испанские источники называют основную сумму в 115 миллионов евро. С учетом бонусов, зависящих от простых и сложных условий, итоговая стоимость трансфера может вырасти до 140 миллионов евро. Поэтому формула 125+15 миллионов евро до официального заявления также не является окончательно подтвержденной.

В любом случае ожидается, что сумма, выплаченная за Диоманде, обновит трансферный рекорд «Реал». Если сделка будет реализована с учетом всех бонусов, он также станет самым дорогим африканским футболистом.

«Леганес» тоже может получить доход от трансфера. По сообщениям, бывший клуб Диоманде сохранил право на определенную долю прибыли от его последующей продажи.

За один сезон привлек внимание всей Европы

Стоимость Диоманде резко выросла за короткий период. Летом 2025 года он перешел из «Леганеса» в «Лейпциг» и уже в первом сезоне в Германии стал одним из самых ярких молодых футболистов чемпионата.

Ивуарийский вингер провел 33 матча в Бундеслиге, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его 20 результативных действий сыграли важную роль в борьбе «Лейпцига» за путевку в Лигу чемпионов.

По итогам сезона Диоманде также был признан лучшим молодым футболистом Бундеслиги — Рукие оф те Сеасон. Он привлек внимание ведущих клубов своей скоростью, действиями один в один и способностью играть на обоих флангах.

Основные показатели прошлого сезона:

33 матча — 12 голов — 8 ассистов.

Эти показатели свидетельствуют о том, что 19-летний футболист стал не просто перспективным талантом, а результативным нападающим, демонстрирующим высокий уровень игры.

Испанский футбол Диоманде уже знаком

Мадрид и Ла Лига не станут для Диоманде совершенно новой средой. Во второй половине сезона 2024/2025 он был привлечен к основной команде «Леганеса» и получил первый опыт выступлений в чемпионате Испании.

Статистика футболиста в тот период не была впечатляющей, однако его скорость и смелые действия против защитников привлекли внимание «Лейпцига». Немецкий клуб приобрел его летом 2025 года, и всего за один сезон он стал одним из самых дорогих молодых вингеров Европы.

Опыт жизни и игры в Испании может ускорить процесс адаптации Диоманде в новом клубе. Он уже знаком со стилем лиги, языком и местной футбольной средой.

Чего «Реал» ждет от него?

Диоманде в основном играет на позиции флангового нападающего. Он может начинать атаки на правом фланге и смещаться в центр либо прорывать линию обороны за счет скорости на левом фланге.

Его сильнейшая сторона — движение с мячом на высокой скорости и способность обыгрывать соперника один в один. Вместе с тем 12 голов и 8 ассистов в прошлом сезоне показали, что он умеет не только начинать атаки, но и завершать их.

Однако рекордная сумма трансфера также возлагает на Диоманде огромное давление. Теперь его будут оценивать не как перспективного молодого игрока, а как футболиста, который должен сразу изменить игру команды в атаке.

19-летнему вингеру будет непросто повторить успешный сезон в Бундеслиге на «Сантьяго Бернабеу». В «Реал» высокая конкуренция, а результат каждого матча обсуждается во всем мире.

Осталось только официальное объявление

Отъезд Диоманде в Мадрид означает, что трансфер фактически вышел на заключительную стадию. Однако до прохождения медицинского обследования, подписания документов и официального заявления клубов не стоит спешить считать сделку полностью завершенной.

Если процесс пройдет по плану, «Реал» в ближайшее время потратит до 140 миллионов евро на футболиста, который за короткий срок превратился из резервиста «Леганеса» в звезду Бундеслиги.

Теперь главный вопрос заключается не в том, состоится ли трансфер. Вопрос в другом — сможет ли Ян Диоманде оправдать рекордную цену и огромное давление в «Реал» результатами на поле?

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