Виндскрибе выпустила скрипт конфиденциальности для пользователей Windows

Компания Виндскрибе, разработчик популярных ВПН-сервисов, представила бесплатную утилиту деГДИД с открытым исходным кодом, предназначенную для отключения скрытого идентификатора устройства Глобал Девике Идентифиер (ГДИД) в операционной системе Windows. Этот инструмент позволяет пользователям устранить постоянные цифровые следы в системе и повысить безопасность персональных данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, причиной создания этого специального скрипта стало уголовное дело в США. Согласно сообщениям СМИ, правоохранительным органам, включая ФБР, именно этот идентификатор ГДИД помог установить личность предполагаемого хакера.

Скрытый идентификатор и вопросы безопасности

Несмотря на то что этот случай произошёл в рамках официального расследования, специалисты Виндскрибе подчёркивают: наличие постоянного идентификатора устройства, который нельзя удалить стандартными средствами Windows, вызывает серьёзные вопросы с точки зрения конфиденциальности пользователей. ГДИД — это уникальная цифровая метка, используемая сервисами Microsoft и хранящаяся локально на устройстве.

По словам авторов проекта, обычный пользователь не может удалить этот идентификатор или запретить его повторное создание через стандартные настройки операционной системы. Именно поэтому независимые разработчики решили создать специальное решение для устранения проблемы.

Как работает утилита деГДИД

Новый скрипт деГДИД запускается через ПоверШелл с правами администратора. Он позволяет проверить наличие этого идентификатора на компьютере, скрыть его в диагностических журналах, удалить существующие записи и предотвратить создание новых. При необходимости можно также восстановить стандартное состояние системы.

Для этого программа удаляет локальные ключи ГДИД, изменяет права доступа к соответствующим разделам реестра и блокирует обращения Windows к внутренней службе Microsoft ДевикеАдд, отвечающей за регистрацию устройства.

Важные ограничения и риски

Разработчики предупреждают, что полный режим защиты может повлиять на некоторые функции Windows. После блокировки регистрации устройства отдельные сервисы, связанные с аккаунтом Microsoft и онлайн-возможностями системы, могут работать нестабильно или полностью прекратить работу.

Кроме того, деГДИД не может удалить идентификаторы, которые уже были переданы на серверы Microsoft. Инструмент также не поддерживает корпоративные компьютеры, подключённые к домену или управляемые централизованно. Пока Microsoft никак не прокомментировала выпуск этой программы и критику невозможности удалить идентификатор в Windows.