Ошибка Переса и шок Моуринью: почему переход Родри в «Реал» сорвался?

·99·Спорт
Ошибка Переса и шок Моуринью: почему переход Родри в «Реал» сорвался?

Известный испанский журналист Серхио Валентин раскрыл сенсационные подробности о том, почему ожидаемый трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Родри в «Реал Мадрид» сорвался и как «Барселона» подключилась к борьбе.

По словам журналиста, соглашение было готово почти на 100 процентов: Родри полностью согласился перейти в «Мадрид», а все условия трансфера с «Манчестер Сити» были согласованы. Однако неожиданный шаг руководства мадридского клуба перевернул всё с ног на голову.

Вмешательство Хуни Калафата и решение Переса

В самый разгар процесса главный скаут «Реала» Хуни Калафат вмешался в ситуацию и убедил Флорентино Переса, что стоимость трансфера можно ещё снизить. Перес прислушался к мнению скаута и временно заморозил переговоры.

Когда «Реал» попытался сбить цену, «Манчестер Сити» категорически отверг это предложение и начал предлагать Родри другим клубам на трансферном рынке.

«Родри сказал, что хочет перейти только в „Реал“. Однако Флорентино Перес занял жёсткую позицию: либо цена снижается, либо трансфер не состоится. В конце концов футболист устал от бесплодного ожидания. Когда Жорже Мендеш сообщил об этом Жозе Моуринью, тренер был потрясён», — пишет Серхио Валентин.

«Барселона», Флик и тайный ход Деку

Воспользовавшись осложнившейся ситуацией, спортивный директор «Барселоны» Деку три дня назад напрямую связался с Родри.

По имеющимся данным, ключевую роль в убеждении футболиста перейти в стан сине-гранатовых сыграли следующие факторы:

  • Ханс-Дитер Флик лично связался с футболистом и объяснил ему его тактическую роль в команде;

  • Партнёры Родри по сборной Испании, выступающие за «Барселону», пригласили его в Каталонию.

В результате «Манчестер Сити» удалось заполучить ещё одного мощного претендента в трансферной гонке, а главное — сам Родри всерьёз заинтересовался вариантом с «Барселоной».

Кризис трансферной политики в «Реале»?

Журналист Серхио Валентин подверг резкой критике внутреннюю атмосферу в мадридском клубе:

«„Реал“ — это трансатлантический лайнер, однако в его системе управления имеются серьёзные трещины. У мадридцев уже давно существуют проблемы с планированием и трансферной политикой. Теперь им придётся не только заплатить больше, но и заново завоевать доверие Родри, которого они едва не потеряли. Моуринью очень хотел заполучить центрального полузащитника и шокирован этой ситуацией», — говорит инсайдер.

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РодриРеал МадридМанчестер СитиБарселонаФлорентино Перес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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