Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди
Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан республиканинг бир нечта ҳудудларида ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида умумий ҳисобда 11,7 килограмм «гашиш» гиёҳвандлик воситаси мусодара қилинди. Наманган шаҳрида Нехиа машинасидан 944 грамм «гашиш» топилиб, уни сотган шахсдан 9200 АҚШ доллари ва 18,4 миллион сўм пул маблағлари олинди.
Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари томонидан республиканинг бир нечта ҳудудларида ўтказилган кенг кўламли тезкор тадбирлар натижасида, Наманган ва Тошкент вилоятларини боғлаган, шунингдек, Андижон йўналиши бўйича ҳаракатланган йирик наркосавдо занжирлари фош этилди. Тадбирлар давомида умумий ҳисобда 10 килограммдан ортиқ «гашиш» гиёҳвандлик воситаси ва катта миқдордаги пул маблағлари мусодара қилинди.
Наманган ва Андижон: занжирли фош этиш
Тезкор тадбирларнинг дастлабки босқичи Наманган шаҳрида, шубҳали Nexia автомашинасининг тўхтатилиши билан бошланди. Машинада бўлган йўловчини текшириш давомида, ундан 944 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситаси аниқланди. Терговга қадар текширувда, ушбу шахс мазкур воситани Наманганда яшовчи маҳаллий наркосавдогардан 9900 АҚШ долларига сотиб олганини маълум қилди.
ДХХ ходимлари томонидан дарҳол ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида, гумонланувчи наркосавдогар қўлга олинди. Ундан ашёвий далил сифатида 9200 АҚШ доллари ва 18,4 миллион сўм пул маблағлари мусодара қилинди.
Лекин занжирли фош этиш шу билан тўхтамади. Тезкор тадбирларнинг кейинги босқичида, Наманган ва Андижон вилоятларини боғлаб турган, гиёҳвандлик воситасини етказиб берувчи асосий шахсларни аниқлашга эришилди. Андижон вилоятидан бўлган икки нафар шахс ҳаракатланаётган Lacetti автомашинаси тўхтатилиб, текширилди. Текширув натижасида, автомашинадан 9 килограмм 801 грамм, яъни қарийб 10 килограмм «гашиш» мусодара қилинди.
Тошкент вилояти: «Закладка» усули фош этилди
ДХХнинг Тошкент вилояти бошқармаси ходимлари томонидан ҳам муваффақиятли тезкор тадбир ўтказилди. Бекобод шаҳрида, «закладка» (яшириш) усулида яшириб кетилган гиёҳвандлик воситасини қабул қилиб олаётган маҳаллий фуқаро қўлга олинди. Ундан 977 грамм, яъни қарийб 1 килограмм «гашиш» аниқланди. Қўлга олинган шахс 1985 йилда туғилган бўлиб, унга нисбатан ҳам жиноят иши қўзғатилди.
Янгилик таҳлили ва устивор жиҳатлар
ДХХнинг бу галги тезкор тадбирлари нафақат йирик миқдордаги гиёҳванд моддаларни мусодара қилиш, балки наркосавдо тармоғининг занжирли иштирокчиларини фош этишга қаратилгани билан ажралиб туради. Наманган ва Тошкент вилоятларидаги ҳолатлар наркосавдогарларнинг янги усуллари ва кенгроқ географик қамровини кўрсатади.
Жадвал: Мусодара қилинган далиллар таҳлили
Кўрсаткич / Локация
Наманган (Nexia)
Наманган/Андижон (Lacetti)
Бекобод (Закладка)
Жами
«Гашиш» миқдори (кг)
0,944
9,801
0,977
11,722
Пул маблағлари ($)
9 900 (сотиб олинган)
9 200 (ушланган)
-
19 100
Пул маблағлари (сўм)
-
18,4 млн
-
18,4 млн
Қўлга олинганлар (нафар)
2
2
1
5
Ҳозирда ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган бўлиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда. ДХХ наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашни кучайтиришни ва республика ҳудудида наркотик моддаларнинг тарқалишини олдини олиш бўйича тезкор тадбирларни давом эттиришни мақсад қилган.
Бу муҳим тезкор хабарни дўстларингиз ва яқинларингизга юборинг! Кўпчилик ДХХнинг бу муваффақиятли операциялари ҳақида билиши керак.
…