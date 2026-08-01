Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди

·16·Жамият
Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди
Қисқача

Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан республиканинг бир нечта ҳудудларида ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида умумий ҳисобда 11,7 килограмм «гашиш» гиёҳвандлик воситаси мусодара қилинди. Наманган шаҳрида Нехиа машинасидан 944 грамм «гашиш» топилиб, уни сотган шахсдан 9200 АҚШ доллари ва 18,4 миллион сўм пул маблағлари олинди.

Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари томонидан республиканинг бир нечта ҳудудларида ўтказилган кенг кўламли тезкор тадбирлар натижасида, Наманган ва Тошкент вилоятларини боғлаган, шунингдек, Андижон йўналиши бўйича ҳаракатланган йирик наркосавдо занжирлари фош этилди. Тадбирлар давомида умумий ҳисобда 10 килограммдан ортиқ «гашиш» гиёҳвандлик воситаси ва катта миқдордаги пул маблағлари мусодара қилинди.

Наманган ва Андижон: занжирли фош этиш

Тезкор тадбирларнинг дастлабки босқичи Наманган шаҳрида, шубҳали Nexia автомашинасининг тўхтатилиши билан бошланди. Машинада бўлган йўловчини текшириш давомида, ундан 944 грамм «гашиш» гиёҳвандлик воситаси аниқланди. Терговга қадар текширувда, ушбу шахс мазкур воситани Наманганда яшовчи маҳаллий наркосавдогардан 9900 АҚШ долларига сотиб олганини маълум қилди.

ДХХ ходимлари томонидан дарҳол ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида, гумонланувчи наркосавдогар қўлга олинди. Ундан ашёвий далил сифатида 9200 АҚШ доллари ва 18,4 миллион сўм пул маблағлари мусодара қилинди.

Лекин занжирли фош этиш шу билан тўхтамади. Тезкор тадбирларнинг кейинги босқичида, Наманган ва Андижон вилоятларини боғлаб турган, гиёҳвандлик воситасини етказиб берувчи асосий шахсларни аниқлашга эришилди. Андижон вилоятидан бўлган икки нафар шахс ҳаракатланаётган Lacetti автомашинаси тўхтатилиб, текширилди. Текширув натижасида, автомашинадан 9 килограмм 801 грамм, яъни қарийб 10 килограмм «гашиш» мусодара қилинди.

Тошкент вилояти: «Закладка» усули фош этилди

ДХХнинг Тошкент вилояти бошқармаси ходимлари томонидан ҳам муваффақиятли тезкор тадбир ўтказилди. Бекобод шаҳрида, «закладка» (яшириш) усулида яшириб кетилган гиёҳвандлик воситасини қабул қилиб олаётган маҳаллий фуқаро қўлга олинди. Ундан 977 грамм, яъни қарийб 1 килограмм «гашиш» аниқланди. Қўлга олинган шахс 1985 йилда туғилган бўлиб, унга нисбатан ҳам жиноят иши қўзғатилди.

Янгилик таҳлили ва устивор жиҳатлар

ДХХнинг бу галги тезкор тадбирлари нафақат йирик миқдордаги гиёҳванд моддаларни мусодара қилиш, балки наркосавдо тармоғининг занжирли иштирокчиларини фош этишга қаратилгани билан ажралиб туради. Наманган ва Тошкент вилоятларидаги ҳолатлар наркосавдогарларнинг янги усуллари ва кенгроқ географик қамровини кўрсатади.

Жадвал: Мусодара қилинган далиллар таҳлили

Кўрсаткич / Локация

Наманган (Nexia)

Наманган/Андижон (Lacetti)

Бекобод (Закладка)

Жами

«Гашиш» миқдори (кг)

0,944

9,801

0,977

11,722

Пул маблағлари ($)

9 900 (сотиб олинган)

9 200 (ушланган)

-

19 100

Пул маблағлари (сўм)

-

18,4 млн

-

18,4 млн

Қўлга олинганлар (нафар)

2

2

1

5

Ҳозирда ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган бўлиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда. ДХХ наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашни кучайтиришни ва республика ҳудудида наркотик моддаларнинг тарқалишини олдини олиш бўйича тезкор тадбирларни давом эттиришни мақсад қилган.

Бу муҳим тезкор хабарни дўстларингиз ва яқинларингизга юборинг! Кўпчилик ДХХнинг бу муваффақиятли операциялари ҳақида билиши керак.

НаманганТошкентАндижонБекободДавлат хавфсизлик хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Газ ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиГаз ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиБугун, 10:49Касбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалдиКасбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 09:54Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Бугун, 09:47Фарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиФарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиБугун, 00:59Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаЛатвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаКеча, 22:27Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликАндижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди