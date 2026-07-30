Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қарши

·30·Спорт
Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қарши

Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) бутун дунё шахмат ишқибозлари интиқлик билан кутаётган 2026 йилги жаҳон чемпиони унвони учун баҳс тафсилотларини расман эълон қилди. Zamin.uz FIDE’нинг расмий сайтига таяниб хабар беришича, шахмат тахти учун ҳал қилувчи матч Швейцариянинг гўзал Женева шаҳрида бўлиб ўтади.

Ушбу тарихий беллашувда амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ҳамда даъвогар, ўзбекистонлик иқтидорли гроссмейстер Жавоҳир Синдаров юзма-юз келишади.

1. Энг ёш финалчилар тўқнашуви: Сана ва жой аниқ

Шахмат олами диққат марказида бўладиган ушбу грандиоз тадбир 25 ноябрдан 15 декабргача давом этади. Женеванинг нейтрал ҳудуд сифатида танланиши баҳснинг ҳаққонийлиги ва шаффофлигини таъминлашга хизмат қилади.

Эътиборли жиҳати шундаки, матч бошлангунига қадар Гукеш ҳам, Жавоҳир ҳам 20 ёшга тўлиб улгуришади. FIDE мутасаддиларининг таъкидлашича, бу дуэль шахмат тарихидаги «энг ёш жаҳон шахмат тахти учун баҳс» сифатида зарҳал ҳарфлар билан ёзиб қўйилиши кутилмоқда.

Вишванатан Ананд, FIDE президенти вазифасини бажарувчи:

«Матчга мезбонлик қилиш истагини Ҳиндистон, АҚШ ва Кипр ҳам билдирган эди. Аммо, ҳар томонлама ўйлаб кўриб, охир-оқибат мусобақани нейтрал ҳудуд — Женевада ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилдик. Бу энг мақбул вариант деб ҳисоблаймиз.»

2. Чемпион ва Даъвогар: Улар бу чўққига қандай етиб келишди?

  • Гукеш Доммаражу (Чемпион): 2024 йил декабрида Сингапурда ўтказилган финалда Хитой вакили Дин Лижэнни мағлуб этиб, тарихдаги энг ёш жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган эди. Женевада у ўз тожини ҳимоя қилишга ҳаракат қилади.

  • Жавоҳир Синдаров (Даъвогар): Ўзбекистонлик гроссмейстер 2026 йилда Кипрда бўлиб ўтган Даъвогарлар турнирида ёрқин ғалаба қозониб, жаҳон шахмат тожи учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бу бутун Ўзбекистон шахмати учун тарихий ютуқдир.

3. Матч формати ва ғолибни аниқлаш тартиби

Жаҳон чемпионлиги учун баҳс классик шахмат қоидаларига асосланади:

  • Партиялар сони: Матч 14 та классик партиядан иборат бўлади.

  • Ғалаба шарти: Чемпион унвонини қўлга киритиш (ёки ҳимоя қилиш) учун шахматчилардан бири камида 7,5 очко тўплаши шарт.

  • Тай-брейк: Агар 14 та партия якунларига кўра ҳисоб тенг (7:7) бўлиб қолса, чемпионлик тақдири тезкор шахмат (рапид ва блиц) бўйича тай-брейкда ҳал этилади.

Гукеш — Синдаров матчи бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Мусобақа

FIDE Жаҳон чемпиони унвони учун матч-2026

Жой

Женева, Швейцария (Нейтрал ҳудуд)

Сана

25 ноябрь — 15 декабрь, 2026 йил

Амалдаги чемпион

Гукеш Доммаражу (Ҳиндистон)

Даъвогар

Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)

Формат

14 та классик партия

Ғалаба учун очко

Минимал 7,5 очко

Тарихий аҳамияти

Тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионлиги матчи

Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон шахмат тожи учун кураши — бу бутун Ўзбекистон учун фахр ва ифтихордир. Ушбу қайноқ хабарни ўтказиб юбормасликлари учун мақолани дўстларингиз ва яқинларингизга дарҳол улашинг!

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров Женевада Гукешни мағлуб этиб, тарихдаги биринчи ўзбекистонлик жаҳон чемпиони бўла оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Жавоҳир СиндаровГукеш ДоммараджуФИДЕЖеневаҲиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамада«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамадаБугун, 08:13Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Бугун, 08:03«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?Бугун, 07:45Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиМилан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 03:12Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрФулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрБугун, 02:39Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийМилос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийБугун, 02:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди