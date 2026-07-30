Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қарши
Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) бутун дунё шахмат ишқибозлари интиқлик билан кутаётган 2026 йилги жаҳон чемпиони унвони учун баҳс тафсилотларини расман эълон қилди. Zamin.uz FIDE’нинг расмий сайтига таяниб хабар беришича, шахмат тахти учун ҳал қилувчи матч Швейцариянинг гўзал Женева шаҳрида бўлиб ўтади.
Ушбу тарихий беллашувда амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ҳамда даъвогар, ўзбекистонлик иқтидорли гроссмейстер Жавоҳир Синдаров юзма-юз келишади.
1. Энг ёш финалчилар тўқнашуви: Сана ва жой аниқ
Шахмат олами диққат марказида бўладиган ушбу грандиоз тадбир 25 ноябрдан 15 декабргача давом этади. Женеванинг нейтрал ҳудуд сифатида танланиши баҳснинг ҳаққонийлиги ва шаффофлигини таъминлашга хизмат қилади.
Эътиборли жиҳати шундаки, матч бошлангунига қадар Гукеш ҳам, Жавоҳир ҳам 20 ёшга тўлиб улгуришади. FIDE мутасаддиларининг таъкидлашича, бу дуэль шахмат тарихидаги «энг ёш жаҳон шахмат тахти учун баҳс» сифатида зарҳал ҳарфлар билан ёзиб қўйилиши кутилмоқда.
Вишванатан Ананд, FIDE президенти вазифасини бажарувчи:
«Матчга мезбонлик қилиш истагини Ҳиндистон, АҚШ ва Кипр ҳам билдирган эди. Аммо, ҳар томонлама ўйлаб кўриб, охир-оқибат мусобақани нейтрал ҳудуд — Женевада ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилдик. Бу энг мақбул вариант деб ҳисоблаймиз.»
2. Чемпион ва Даъвогар: Улар бу чўққига қандай етиб келишди?
Гукеш Доммаражу (Чемпион): 2024 йил декабрида Сингапурда ўтказилган финалда Хитой вакили Дин Лижэнни мағлуб этиб, тарихдаги энг ёш жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган эди. Женевада у ўз тожини ҳимоя қилишга ҳаракат қилади.
Жавоҳир Синдаров (Даъвогар): Ўзбекистонлик гроссмейстер 2026 йилда Кипрда бўлиб ўтган Даъвогарлар турнирида ёрқин ғалаба қозониб, жаҳон шахмат тожи учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бу бутун Ўзбекистон шахмати учун тарихий ютуқдир.
3. Матч формати ва ғолибни аниқлаш тартиби
Жаҳон чемпионлиги учун баҳс классик шахмат қоидаларига асосланади:
Партиялар сони: Матч 14 та классик партиядан иборат бўлади.
Ғалаба шарти: Чемпион унвонини қўлга киритиш (ёки ҳимоя қилиш) учун шахматчилардан бири камида 7,5 очко тўплаши шарт.
Тай-брейк: Агар 14 та партия якунларига кўра ҳисоб тенг (7:7) бўлиб қолса, чемпионлик тақдири тезкор шахмат (рапид ва блиц) бўйича тай-брейкда ҳал этилади.
Гукеш — Синдаров матчи бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Мусобақа
FIDE Жаҳон чемпиони унвони учун матч-2026
Жой
Женева, Швейцария (Нейтрал ҳудуд)
Сана
25 ноябрь — 15 декабрь, 2026 йил
Амалдаги чемпион
Гукеш Доммаражу (Ҳиндистон)
Даъвогар
Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)
Формат
14 та классик партия
Ғалаба учун очко
Минимал 7,5 очко
Тарихий аҳамияти
Тарихдаги энг ёш жаҳон чемпионлиги матчи
Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон шахмат тожи учун кураши — бу бутун Ўзбекистон учун фахр ва ифтихордир. Ушбу қайноқ хабарни ўтказиб юбормасликлари учун мақолани дўстларингиз ва яқинларингизга дарҳол улашинг!
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров Женевада Гукешни мағлуб этиб, тарихдаги биринчи ўзбекистонлик жаҳон чемпиони бўла оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…