«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди

·23·Спорт
«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди

«Манчестер Сити»нинг бразилиялик вингери Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенҳэм» клубида давом эттиришга қарор қилди. 22 ёшли футболчи ўзининг трансфер борасидаги узил-кесил режаларини «шаҳарликлар» раҳбариятига маълум қилиб бўлган. Бу ҳақда таниқли инсайдер ва журналист Бен Жейкобс ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида хабар берди.

Zamin.uz ушбу кутилмаган трансфер тафсилотлари, клублар ўртасидаги музокаралар ҳолати ва футболчининг кўрсаткичларини тақдим этади.

1. Савио «Сити»ни тарк этмоқчи: Иккинчи уриниш

Журналист Бен Жейкобснинг таъкидлашича, бразилиялик истеъдод эгаси аслида ўтган йилнинг ёзидаёқ лондонликлар сафига кўчиб ўтишни истаган эди. Бироқ ўшанда «Манчестер Сити» раҳбарияти ва мураббийлар штаби ушбу келишувга розилик билдирмаган ва футболчини жамоада олиб қолган эди.

Шунга қарамай, Савио Лондонга кўчиб ўтиш фикридан қайтмаган ва бу сафар клуб раҳбарияти олдига шарт қўйиб, кетишга қарор қилганини билдирган.

«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди

2. Музокаралар давом этмоқда: Трансфер нархи ва статистика

Ҳозирда клублар ўртасида тўғридан-тўғри музокаралар давом этмоқда, аммо трансфер бўйича якуний келишувга ҳали эришилгани йўқ.

Трансфер атрофидаги вазият:

Футболчи манчестерликлар билан хайрлашишга тайёр бўлса-да, «Манчестер Сити» молиявий ва тактик тарафлама манфаатдор келишувни кутмоқда. Nобфусцациясиз айтиш мумкинки, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу келишув расмийлаштирилиши мумкин.

Савио ва эҳтимолий трансфер бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Савио (Бразилия)

Ёши

22 ёш

Амалдаги клуби

«Манчестер Сити»

Ўтмоқчи бўлган клуби

«Тоттенҳэм» (Лондон)

Актуал трансфер нархи (Transfermarkt)

€35 млн

Ўтган мавсумдаги статистикаси

36 ўйин / 4 гол / 3 ассист

Асосий манба

Журналист Бен Жейкобс

«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди

Англия Премьер-лигасидаги топ-клублар ўртасидаги бундай шов-шувли трансферлар янги мавсум олдидан интригани янада оширади.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва АПЛ ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Манчестер Сити» Савиони «Тоттенҳэм»га қўйиб юбориши керакми? У Лондон клубида асосий таркиб футболчисига айлана оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиБугун, 10:20«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!Бугун, 10:16Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 03:40Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаАндреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаБугун, 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди