«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди
«Манчестер Сити»нинг бразилиялик вингери Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенҳэм» клубида давом эттиришга қарор қилди. 22 ёшли футболчи ўзининг трансфер борасидаги узил-кесил режаларини «шаҳарликлар» раҳбариятига маълум қилиб бўлган. Бу ҳақда таниқли инсайдер ва журналист Бен Жейкобс ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида хабар берди.
Zamin.uz ушбу кутилмаган трансфер тафсилотлари, клублар ўртасидаги музокаралар ҳолати ва футболчининг кўрсаткичларини тақдим этади.
1. Савио «Сити»ни тарк этмоқчи: Иккинчи уриниш
Журналист Бен Жейкобснинг таъкидлашича, бразилиялик истеъдод эгаси аслида ўтган йилнинг ёзидаёқ лондонликлар сафига кўчиб ўтишни истаган эди. Бироқ ўшанда «Манчестер Сити» раҳбарияти ва мураббийлар штаби ушбу келишувга розилик билдирмаган ва футболчини жамоада олиб қолган эди.
Шунга қарамай, Савио Лондонга кўчиб ўтиш фикридан қайтмаган ва бу сафар клуб раҳбарияти олдига шарт қўйиб, кетишга қарор қилганини билдирган.
2. Музокаралар давом этмоқда: Трансфер нархи ва статистика
Ҳозирда клублар ўртасида тўғридан-тўғри музокаралар давом этмоқда, аммо трансфер бўйича якуний келишувга ҳали эришилгани йўқ.
Трансфер атрофидаги вазият:
Футболчи манчестерликлар билан хайрлашишга тайёр бўлса-да, «Манчестер Сити» молиявий ва тактик тарафлама манфаатдор келишувни кутмоқда. Nобфусцациясиз айтиш мумкинки, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу келишув расмийлаштирилиши мумкин.
Савио ва эҳтимолий трансфер бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Савио (Бразилия)
Ёши
22 ёш
Амалдаги клуби
«Манчестер Сити»
Ўтмоқчи бўлган клуби
«Тоттенҳэм» (Лондон)
Актуал трансфер нархи (Transfermarkt)
€35 млн
Ўтган мавсумдаги статистикаси
36 ўйин / 4 гол / 3 ассист
Асосий манба
Журналист Бен Жейкобс
Англия Премьер-лигасидаги топ-клублар ўртасидаги бундай шов-шувли трансферлар янги мавсум олдидан интригани янада оширади.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва АПЛ ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Манчестер Сити» Савиони «Тоттенҳэм»га қўйиб юбориши керакми? У Лондон клубида асосий таркиб футболчисига айлана оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…