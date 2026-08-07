Диего Форлан Уругвай терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

·59·Спорт
Диего Форлан Уругвай терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди
Қисқача

Диего Форлан Марсельо Белса истеъфога чиққач, Уругвай миллий футбол терма жамоаси бош мураббийи этиб вақтинча тайинланди. 47 ёшли мутахассис бу вазифани 20 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоасини бошқариш билан бирга олиб боради. Форлан миллий жамоани федерация доимий бош мураббий тайинлагунига қадар бошқаради ва илк учрашувини 24-сентабр куни Япония терма жамоасига қарши ўтказади.

Уругвай миллий футбол терма жамоасида бош мураббий ўзгариши рўй берди. Марсельььььо Белса жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг лавозимини тарк этгач, унинг ўрнига афсонавий собиқ ҳужумчи Диего Форлан вақтинча бош мураббий этиб тайинланди. Бу ҳақда Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

47 ёшли мутахассис эндиликда бу вазифани мамлакатнинг 20 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоасини бошқариш билан биргаликда олиб боради. У миллий футбол федерацияси доимий бош мураббий қидириш жараёнини якунлагунига қадар жамоани бошқариб туради.

Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлик ва Белсанинг истеъфоси

Уругвай терма жамоасининг Марсельььььо Белса қўл остидаги жаҳон чемпионати кампанияси жуда омадсиз якунланди. Жамоа гуруҳ босқичидан чиқа олмай, мусобақани тарк этди. Кап-Верде ва Саудия Арабистонига қарши ўйинларда атиги икки очко жамғарган «Ла Селекцион» мухлисларини қаттиқ ранжитди.

Таъкидлаш жоизки, турнир давомида уругвайликлар тўпга эгал қилиш бўйича ўртача 55 фоизлик кўрсаткич қайд этган бўлса-да, бу натижа Белсани лавозимида сақлаб қолиш учун етарли бўлмади. Натижада федерация раҳбарияти кескин қарор қабул қилиб, тажрибали мураббий билан хайрлашди.

Диего Форланнинг мураббийлик фаолияти ва вазифалари

Goal.com маълумотига кўра, Диего Форлан футболчилик фаолиятидан сўнг мураббийликда унчалик катта тажрибага эга эмас. У бунга қадар фақатгина «Пенарол» ва «Атенас» клубларини бошқарган. Бироқ, унинг футболчилик давридаги обрўси ва миллий жамоадаги хизматлари беқиёсдир. Форлан ўз вақтида Уругвай сафида 112 та ўйинда майдонга тушиб, 36 та гол урган ҳамда 2010 йилги жаҳон чемпионатининг «Олтин тўп» совринини қўлга киритган эди.

Янги бош мураббий олдида турган вазифалар кўлами кенг. У миллий терма жамоанинг Европада ўйнаб юрган юлдузларини руҳлантириши ва жамоада ғолиблик руҳини тиклаши лозим. Шунингдек, Форлан асосий жамоани бошқариш билан бир қаторда, У-20 ёшлар терма жамоасини келгуси ёшлар ўртасидаги мундиалга тайёрлаши керак.

Диего Форлан бош мураббий сифатидаги илк синовини 24-сентябрь куни Япония терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувида бошлайди. Федерация доимий мураббийни 2026-йилнинг охири ёки 2027-йил бошигача тайинлашни режалаштирган.

Диего ФорланУругвайМарсельььььо БелсаФутболТерма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)