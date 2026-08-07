Диего Форлан Уругвай терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди
Диего Форлан Марсельо Белса истеъфога чиққач, Уругвай миллий футбол терма жамоаси бош мураббийи этиб вақтинча тайинланди. 47 ёшли мутахассис бу вазифани 20 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоасини бошқариш билан бирга олиб боради. Форлан миллий жамоани федерация доимий бош мураббий тайинлагунига қадар бошқаради ва илк учрашувини 24-сентабр куни Япония терма жамоасига қарши ўтказади.
Уругвай миллий футбол терма жамоасида бош мураббий ўзгариши рўй берди. Марсельььььо Белса жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг лавозимини тарк этгач, унинг ўрнига афсонавий собиқ ҳужумчи Диего Форлан вақтинча бош мураббий этиб тайинланди. Бу ҳақда Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
47 ёшли мутахассис эндиликда бу вазифани мамлакатнинг 20 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоасини бошқариш билан биргаликда олиб боради. У миллий футбол федерацияси доимий бош мураббий қидириш жараёнини якунлагунига қадар жамоани бошқариб туради.
Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлик ва Белсанинг истеъфосиУругвай терма жамоасининг Марсельььььо Белса қўл остидаги жаҳон чемпионати кампанияси жуда омадсиз якунланди. Жамоа гуруҳ босқичидан чиқа олмай, мусобақани тарк этди. Кап-Верде ва Саудия Арабистонига қарши ўйинларда атиги икки очко жамғарган «Ла Селекцион» мухлисларини қаттиқ ранжитди.
Таъкидлаш жоизки, турнир давомида уругвайликлар тўпга эгал қилиш бўйича ўртача 55 фоизлик кўрсаткич қайд этган бўлса-да, бу натижа Белсани лавозимида сақлаб қолиш учун етарли бўлмади. Натижада федерация раҳбарияти кескин қарор қабул қилиб, тажрибали мураббий билан хайрлашди.
Диего Форланнинг мураббийлик фаолияти ва вазифалариGoal.com маълумотига кўра, Диего Форлан футболчилик фаолиятидан сўнг мураббийликда унчалик катта тажрибага эга эмас. У бунга қадар фақатгина «Пенарол» ва «Атенас» клубларини бошқарган. Бироқ, унинг футболчилик давридаги обрўси ва миллий жамоадаги хизматлари беқиёсдир. Форлан ўз вақтида Уругвай сафида 112 та ўйинда майдонга тушиб, 36 та гол урган ҳамда 2010 йилги жаҳон чемпионатининг «Олтин тўп» совринини қўлга киритган эди.
Янги бош мураббий олдида турган вазифалар кўлами кенг. У миллий терма жамоанинг Европада ўйнаб юрган юлдузларини руҳлантириши ва жамоада ғолиблик руҳини тиклаши лозим. Шунингдек, Форлан асосий жамоани бошқариш билан бир қаторда, У-20 ёшлар терма жамоасини келгуси ёшлар ўртасидаги мундиалга тайёрлаши керак.
Диего Форлан бош мураббий сифатидаги илк синовини 24-сентябрь куни Япония терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувида бошлайди. Федерация доимий мураббийни 2026-йилнинг охири ёки 2027-йил бошигача тайинлашни режалаштирган.
…