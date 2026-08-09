Более 1 миллиарда сумов за день: «Человек-паук: Новый день» установил рекорд в Узбекистане

Фильм «Человек-паук: Новый день» начали показывать в кинотеатрах Узбекистана с 6 августа, и уже в первый день он установил рекорд по кассовым сборам за всю историю кинопроката страны.

По предварительным данным «Ascar Cinema», в первый день фильм собрал 1,07 миллиарда сумов, то есть примерно 90,2 тысячи долларов. За день его посмотрели в кинотеатрах 15 838 зрителей.

Примечательно, что 11,5 процента от общей суммы сборов в первый день пришлось на сеансы с дубляжом на узбекском языке. В настоящее время фильм показывают в кинотеатрах Узбекистана на узбекском и русском языках.

Картина также успешно стартовала в других странах региона. Общие сборы фильма в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Армении и Таджикистане превысили 1 миллион долларов. Число зрителей в этих странах достигло почти 200 тысяч.