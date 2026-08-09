OnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подарки

·89·Технологии
OnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подарки

Компания OnePlus официально подтвердила уход с рынков Европы и Северной Америки и запустила специальную прощальную акцию для лояльных клиентов в этих регионах. По данным иксбт.ком, владельцам устройств бренда бесплатно предоставляется магнитное беспроводное зарядное устройство АИРВУК мощностью 50В, однако количество подарков строго ограничено. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Акция охватывает такие крупные европейские рынки, как Великобритания, Германия, Испания и Франция. Чтобы получить этот дорогостоящий аксессуар, пользователям необходимо подписаться на уведомления Oppo через региональный сайт компании, а также связать свой аккаунт OnePlus с учётной записью Oppo.

Ограниченная квота и условия

Как сообщается, для всех четырёх европейских стран выделено всего 5600 зарядных устройств АИРВУК 50В. При этом отдельные квоты для каждого рынка не устанавливались: подарки распределяются между всеми участниками строго в порядке подачи заявок. Поэтому акция завершится досрочно, как только все устройства из запаса будут разосланы.

Требование связать аккаунты OnePlus и Oppo, являющееся одним из главных условий акции, имеет символическое значение. По мнению экспертов, таким образом пользователям OnePlus фактически предлагают перейти в экосистему Oppo, а интеграция между брендами становится ещё теснее.

Дополнительные преимущества и будущее

Помимо бесплатных зарядных устройств, участникам акции также обещаны дополнительные скидки на продукты Oppo. Однако примечательно, что смартфоны в эти предложения со скидкой не входят.

Постепенное сокращение присутствия OnePlus на западных рынках свидетельствует о важных изменениях в технологической отрасли. Эта прощальная акция останется своеобразным знаком благодарности европейским покупателям, которые годами поддерживали продукцию компании.

OnePlusOppoAIRVOOCЕвропаСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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