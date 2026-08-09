Смартфон iQOO Z11 представлен на официальных изображениях

Бренд iQOO начал раскрывать первые официальные сведения и изображения нового смартфона iQOO Z11 в преддверии предстоящей презентации. Как сообщает издание иксбт.ком, официальная премьера устройства состоится 20 августа этого года. Смартфон привлекает внимание передовыми техническими характеристиками и современным дизайном. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По подтверждению представителей компании, устройство нового поколения получит большой качественный экран. В частности, смартфон оснастят 6,83-дюймовым 3Д Курвед АМОЛЭД-дисплеем. Благодаря этому стеклянное покрытие будет плавно загибаться к боковым граням корпуса, обеспечивая дополнительный комфорт при использовании.

Дисплей и внешний вид

Также стали известны точные размеры экрана и его рамок. Согласно опубликованным официальным изображениям, дисплей занимает 93,82% передней панели. Очень тонкие рамки ещё сильнее усиливают ощущение визуального пространства при просмотре контента.

Кроме того, толщина корпуса iQOO Z11 составляет всего 7,99 миллиметра, а его вес — 199 граммов. Судя по изображениям, боковые грани устройства выполнены из металла, что обеспечивает прочность и премиальный внешний вид.

Производительность и технические возможности

Аппаратная часть устройства также заслуживает серьёзного внимания. По данным иксбт.ком, iQOO Z11 станет первым устройством на индийском рынке с новым 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7500 Турбо. Согласно официальной информации, этот чип способен набрать 1,2 миллиона баллов в тестах AnTuTu.

Кроме того, ранее смартфон уже появился в базе данных Geekbench AI. Выяснилось, что протестированное устройство оснащено 12 GB оперативной памяти и работает под управлением новейшей операционной системы Android 16. Ожидается, что на полной презентации 20 августа компания раскроет другие характеристики устройства и его цену.