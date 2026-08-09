Дана Уайт побывал в ресторане Макгрегора и записал для него видеообращение!

Президент UFC Дана Уайт побывал в знаменитом ресторане «Блак Форге Инн», принадлежащем Конору Макгрегору и расположенном в столице Ирландии Дублине.

Глава сильнейшей ММА-лиги мира посетил Ирландию в рамках «боевой недели», проводимой перед турниром «Зуффа Боксинг 10». Во время визита Уайт опубликовал видеообращение на своей официальной странице в социальных сетях и выразил искренние пожелания Макгрегору, перенесшему операцию.

«Выздоравливай и скорее вставай на ноги»

Дана Уайт высоко оценил качество обслуживания и блюда в ресторане, обратившись к Конору со следующими словами:

«Я же говорил вам: я здесь, в Блак Форге Инн. Обслуживание на высшем уровне, гостеприимство такое же, а блюда очень вкусные. Спасибо, брат. Выздоравливай и скорее вставай на ноги», — сказал глава UFC.

Когда Конор Макгрегор вернётся в октагон?

Напомним, что недавно Конор Макгрегор, успешно перенёсший операцию на колене, поделился своими планами.

Ирландская звезда планирует вернуться в октагон на турнире «Интернатионал Фигхт Вик» (Международная боевая неделя) 2027 года, чтобы провести последний бой по действующему контракту с UFC.

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