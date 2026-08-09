Диего Симеоне сделал резкое заявление о трансфере Хулиана Альвареса

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне прояснил ситуацию вокруг будущего нападающего команды Хулиана Альвареса и решительно подчеркнул, что клуб не намерен продавать футболиста в летнее трансферное окно. Несмотря на серьёзный интерес «Арсенала» и «Барселоны» к 26-летнему аргентинцу, мадридский клуб сохраняет свою позицию. Об этом сообщает Goal.com.

На пресс-конференции перед товарищеским матчем против «Манчестер Сити» в Сеуле Симеоне заявил, что ситуация предельно ясна. По его словам, руководство клуба и тренерский штаб полностью едины в желании сохранить нападающего и не позволят ему перейти к конкурентам в Английской Премьер-лиге или Ла Лиге.

Интерес клубов и финансовые препятствия

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже давно планирует приобрести Альвареса, чемпиона мира 2022 года, чтобы усилить линию атаки. Хотя «канониры» ищут новую звезду на трансферном рынке, в Мадриде их ждёт серьёзное препятствие. Кроме того, появились сообщения о тайной встрече спортивного директора «Барселоны» Деку с агентом футболиста Фернандо Идальго.

Тем не менее для каталонского клуба этот трансфер из-за финансовых правил и экономических трудностей остаётся практически невыполнимой задачей. С учётом того, что «Барселона» также сосредоточена на других трансферах и сталкивается с жёсткими финансовыми ограничениями, сделка пока выглядит невозможной.

Официальная позиция и отступные

Исполнительный директор «Атлетико Мадрид» Мигель Анхель Хиль Марин открыто заявил, что единственный способ приобрести футболиста — выплатить огромные отступные, указанные в его контракте. По данным источника, любой клуб, желающий заполучить Хулиана Альвареса, должен выплатить 500 миллионов евро.

Симеоне вспомнил опыт Антуана Гризманна в предыдущие годы и подчеркнул, что клуб продолжит помогать футболисту развиваться с точки зрения спорта. «Мы будем способствовать его прогрессу и тому, чтобы он продолжал приносить пользу команде», — сказал аргентинский специалист.