Федерико Вальверде высказался о возвращении Мурино

·34·Спорт
Федерико Вальверде высказался о возвращении Мурино

Один из ведущих полузащитников мадридского «Реал» Федерико Вальверде поделился первыми впечатлениями о новом главном тренере команды Джозе Мурино.

Слова 28-летнего полузащитника сборной Уругвая привёл известный инсайдер и спортивный журналист Фабритсио Романо.

«Работать с ним — это уникальная возможность»

Вальверде подчеркнул, что тренировки и получение опыта под руководством опытного португальского специалиста принесут команде пользу:

«Могу сказать, что работать с Джозе Мурино — это уникальная возможность. Мы можем многому у него научиться», — заявил полузащитник мадридского клуба.

Возвращение Мурино на «Сантяго Бернабеу»

Напомним, Джозе Мурино 1 июля 2026 года официально вернулся на пост главного тренера «Реал Мадрид» и приступил к руководству командой. Новый трудовой контракт португальского специалиста с «королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2029 года.

За свою карьеру опытный тренер руководил такими известными и именитыми клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенксем», «Рома», «Фенербаксче», «Бенфика» и «Униан Лейрия».

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Федерико ВальвердеЖозе МоуриньюРеал МадридФабрицио РоманоСантьяго Бернабеу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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