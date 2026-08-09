Федерико Вальверде высказался о возвращении Мурино
Один из ведущих полузащитников мадридского «Реал» Федерико Вальверде поделился первыми впечатлениями о новом главном тренере команды Джозе Мурино.
Слова 28-летнего полузащитника сборной Уругвая привёл известный инсайдер и спортивный журналист Фабритсио Романо.
«Работать с ним — это уникальная возможность»
Вальверде подчеркнул, что тренировки и получение опыта под руководством опытного португальского специалиста принесут команде пользу:
«Могу сказать, что работать с Джозе Мурино — это уникальная возможность. Мы можем многому у него научиться», — заявил полузащитник мадридского клуба.
Возвращение Мурино на «Сантяго Бернабеу»
Напомним, Джозе Мурино 1 июля 2026 года официально вернулся на пост главного тренера «Реал Мадрид» и приступил к руководству командой. Новый трудовой контракт португальского специалиста с «королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2029 года.
За свою карьеру опытный тренер руководил такими известными и именитыми клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенксем», «Рома», «Фенербаксче», «Бенфика» и «Униан Лейрия».
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