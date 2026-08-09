Ювентус следит за Матиасом Галарсой для усиления полузащиты

По информации Туттоспорт, итальянский клуб «Ювентус» серьёзно рассматривает кандидатуру одного из перспективных южноамериканских полузащитников — Матиаса Галарсы — с целью усиления состава. Парагвайский футболист был предложен руководству туринского клуба, и сейчас его возможный трансфер тщательно анализируется. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время «Ювентусу» не хватает классического плеймейкера в центре поля, который связывал бы игру и своевременно направлял атаки. Именно поэтому футболист привлёк внимание тренерского штаба. Кроме того, его трансферная стоимость выглядит вполне доступной, что может сделать переход Галарсы финансово выгодным вариантом для клуба.

Карьера и игровые качества футболиста

Матиас Галарса родился в 2002 году в столице Парагвая Асунсьоне и прошёл академию «Олимпии Асунсьон». Позже он перешёл в бразильский клуб «Васко да Гама», за который в 2021–2023 годах провёл 58 матчей и забил 5 голов. Кроме того, он выступал на правах аренды за «Коритибу».

Продолжив карьеру в Аргентине, полузащитник защищал цвета «Тальереса» и «Ривер Плейт». Последним клубом игрока стала американская «Атланта Юнайтед». В составе сборной Парагвая он провёл 19 матчей и четыре раза поразил ворота соперников.

Приоритеты и условия трансфера

По информации Goal.com, «Ривер Плейт» готов продать футболиста всего за 6 миллионов евро. Однако сейчас перед «Ювентусом» стоят другие приоритетные задачи: клуб планирует в первую очередь решить вопросы с линией обороны и новым вратарём.

Кроме того, прежде чем подписывать ещё одного полузащитника, клуб должен покинуть кто-то из Артура, Копмейнерса или Миретти. Проведённый в Австралии товарищеский матч также наглядно показал, что туринской команде не хватает глубинного плеймейкера в центре поля.