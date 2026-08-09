Ювентус следит за Матиасом Галарсой для усиления полузащиты

·54·Спорт
Ювентус следит за Матиасом Галарсой для усиления полузащиты

По информации Туттоспорт, итальянский клуб «Ювентус» серьёзно рассматривает кандидатуру одного из перспективных южноамериканских полузащитников — Матиаса Галарсы — с целью усиления состава. Парагвайский футболист был предложен руководству туринского клуба, и сейчас его возможный трансфер тщательно анализируется. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время «Ювентусу» не хватает классического плеймейкера в центре поля, который связывал бы игру и своевременно направлял атаки. Именно поэтому футболист привлёк внимание тренерского штаба. Кроме того, его трансферная стоимость выглядит вполне доступной, что может сделать переход Галарсы финансово выгодным вариантом для клуба.

Карьера и игровые качества футболиста

Матиас Галарса родился в 2002 году в столице Парагвая Асунсьоне и прошёл академию «Олимпии Асунсьон». Позже он перешёл в бразильский клуб «Васко да Гама», за который в 2021–2023 годах провёл 58 матчей и забил 5 голов. Кроме того, он выступал на правах аренды за «Коритибу».

Продолжив карьеру в Аргентине, полузащитник защищал цвета «Тальереса» и «Ривер Плейт». Последним клубом игрока стала американская «Атланта Юнайтед». В составе сборной Парагвая он провёл 19 матчей и четыре раза поразил ворота соперников.

Приоритеты и условия трансфера

По информации Goal.com, «Ривер Плейт» готов продать футболиста всего за 6 миллионов евро. Однако сейчас перед «Ювентусом» стоят другие приоритетные задачи: клуб планирует в первую очередь решить вопросы с линией обороны и новым вратарём.

Кроме того, прежде чем подписывать ещё одного полузащитника, клуб должен покинуть кто-то из Артура, Копмейнерса или Миретти. Проведённый в Австралии товарищеский матч также наглядно показал, что туринской команде не хватает глубинного плеймейкера в центре поля.

ЮвентусМатиас ГаларсаТрансферыСерия АФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Жирона хочет вернуть своего бывшего футболиста из Саудовской АравииЖирона хочет вернуть своего бывшего футболиста из Саудовской АравииСегодня, 02:52Неделя, которая решит судьбу Хулиана Альвареса, началасьНеделя, которая решит судьбу Хулиана Альвареса, началасьСегодня, 02:35Дарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клубаДарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клубаСегодня, 02:16Монако отклонил крупное предложение по Ламину КамараМонако отклонил крупное предложение по Ламину КамараСегодня, 01:34Ювентус и Болонья продолжают переговоры по трансферу Джона ЛукумиЮвентус и Болонья продолжают переговоры по трансферу Джона ЛукумиСегодня, 00:55Флориан Вирц доволен тактическими идеями Андони ИраолыФлориан Вирц доволен тактическими идеями Андони ИраолыСегодня, 00:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)