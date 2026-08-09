Ситуация вокруг трансфера Майкла Олисе в Реал Мадрид прояснилась

Сообщения о готовности мадридского «Реала» потратить рекордную сумму на лидера «Баварии» Майкла Олисе вызвали большой интерес в футбольном сообществе. Однако стало известно, что немецкий гранд не намерен продавать футболиста и может отклонить даже предложение на сумму свыше 200 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, испанский гранд готовился потратить огромную сумму на трансфер французского вингера в рамках создания новых «Галактикос». Интерес к 24-летнему футболисту усилился после того, как в сезоне-2025/26 за клуб и сборную он отметился 66 результативными действиями, став одним из самых ярких игроков мира.

Изменения в «Реале» и перспективы трансфера

Однако сообщается, что « Реал Мадрид » пока приостановил реализацию этих планов. Ранее связанный с «Арсеналом» Винисиус Жуниор подписал с клубом выгодный новый контракт. Кроме того, ивуарийский вингер Ян Диоманде присоединился к команде за 140 миллионов евро.

Поэтому мадридскому клубу нет необходимости тратить большие деньги на Олисе в текущее трансферное окно. Хотя сам футболист, как сообщается, ослеплён вниманием со стороны «Сантьяго Бернабеу» и стремится в Мадрид, при нынешних обстоятельствах этот трансфер выглядит маловероятным.

Жёсткая позиция «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн в интервью Goal объяснил жёсткую позицию клуба по этому вопросу. По его словам, президент «Баварии» Ули Хёнесс ранее подчёркивал, что клуб никогда не был продавцом футболистов и расстаётся с игроками только по собственному желанию.

По мнению Хаманна, ситуация не изменится, если сам футболист открыто не выразит желание покинуть клуб. Однако сейчас, когда Ян Диоманде отправляется в Мадрид, а Винисиус Жуниор остаётся в команде, одновременный переход Олисе туда выглядит маловероятным.

Специалист отметил, что после возвращения «Баварии» из азиатского турне Олисе в ближайшие дни присоединится к тренировкам и в следующем сезоне продолжит выступать за мюнхенский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» может заплатить за французского футболиста 223 миллиона евро, сделав его самым дорогим игроком в мире и побив рекорд перехода Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году.