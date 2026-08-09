Если закон противоречит Конституции, судебное дело приостанавливается — новый порядок

·55·Узбекистан
Если закон противоречит Конституции, судебное дело приостанавливается — новый порядок

В судебной системе Узбекистана ожидается внедрение нового механизма, который может серьёзно повлиять на защиту прав граждан. Если суд, рассматривающий конкретное дело, усомнится в соответствии Конституции закона, подлежащего применению, появится возможность вместо обычного продолжения разбирательства передать вопрос в Конституционный суд и временно приостановить производство по делу.

Есть и ещё одно важное нововведение: если Конституционный суд признает неконституционным закон, ранее применённый по конкретному делу, будет создано отдельное процессуальное основание для пересмотра судебного акта, вынесенного на основании этого закона. Законопроект принят в первом чтении Законодательной палатой, а значит, новый порядок пока ещё не является вступившим в силу законом.

Что произойдёт, если в суде возникнет вопрос о неконституционности закона?

Наиболее важная часть законопроекта касается непосредственно судебного процесса.

Если по конкретному делу возникнет вопрос о соответствии Конституции закона, который должен быть применён, Верховный суд по инициативе суда может обратиться в Конституционный суд. При внесении такого обращения предусматривается приостановление соответствующего производства по делу.

Проще говоря, сценарий может выглядеть следующим образом:

в суде рассматривается дело → возник вопрос о соответствии закона Конституции → через Верховный суд направлено обращение в Конституционный суд → основное дело временно приостановлено → после заключения Конституционного суда процесс продолжается.

Значение этого механизма заключается в том, что снижается риск вынесения окончательного решения на основании закона, соответствие которого Конституции является спорным.

На самом деле Конституция уже предоставила право на такое обращение

Здесь есть важное различие: сама возможность обращения в Конституционный суд не является новой.

Согласно статье 133 Конституции Узбекистана, Конституционный суд рассматривает обращения Верховного суда, внесённые по инициативе судов, о соответствии Конституции нормативно-правового акта, подлежащего применению по конкретному делу.

Кроме того, гражданин или юридическое лицо после использования всех других средств судебной защиты также может обратиться в Конституционный суд с жалобой для проверки соответствия Конституции закона, применённого в отношении него по завершённому конкретному делу.

Основная задача нового законопроекта заключается в том, чтобы при реализации этих конституционных прав ввести в чёткий процессуальный механизм вопрос о том, что должно происходить с судебным делом.

Главное нововведение: дело можно будет пересмотреть даже после вынесения решения

Для гражданина один из наиболее важных моментов заключается именно в этом.

Представьте: суд рассмотрел дело, решение вступило в законную силу. Затем Конституционный суд пришёл к выводу, что закон, применённый по этому делу, не соответствует Конституции.

Один из существующих пробелов — вопрос о том, как с процессуальной точки зрения должна решаться дальнейшая судьба ранее вынесенного судебного акта в такой ситуации.

Новый законопроект предусматривает установление самостоятельного процессуального основания для пересмотра судебного акта, если Конституционный суд признает не соответствующим Конституции закон, применённый по конкретному делу. Кроме того, будет уточнён порядок пересмотра дела на основании решения Конституционного суда и возобновления приостановленного производства.

На практике это может иметь огромное значение: после выявления неконституционной нормы вопрос будет важен не только для будущих дел, но и для конкретного дела, пострадавшего от применения этого закона.

Что это даст гражданину?

В случае принятия механизма ожидается, что принцип верховенства Конституции будет ещё более непосредственно применяться в судебной практике.

Например, если в гражданских, экономических, административных или уголовных делах возникнут сомнения в соответствии Конституции нормы закона, имеющей решающее значение, суд не будет обязан игнорировать этот вопрос и поспешно выносить окончательное решение.

В официальной информации парламента депутаты отметили, что новый механизм усилит правовую определённость в судебной практике, расширит возможности восстановления нарушенных конституционных прав и свобод, а также уменьшит избыточные бюрократические препятствия.

Отменяет ли обычный суд закон самостоятельно?

Нет. Было бы неправильно понимать предлагаемый механизм именно так.

Согласно Конституции, определение соответствия Конституции законов и других установленных документов относится к полномочиям Конституционного суда. Если у обычного суда возникают сомнения, вопрос в установленном порядке выносится через Верховный суд на рассмотрение Конституционного суда.

То есть судья не отменяет закон по своему усмотрению, заявляя: «этот закон противоречит Конституции». Вопрос о конституционности решается специальным судом — Конституционным судом.

Но новое правило ещё не вступило в силу

Этот аспект особенно важен.

Законодательная палата приняла данный законопроект в первом чтении. Впереди рассмотрение проекта в следующих чтениях, дальнейшие законодательные процедуры в парламенте и этапы официального принятия закона.

Поэтому пока нет оснований говорить, что «суды начали приостанавливать все подобные дела». На данный момент речь идёт о предлагаемом к принятию процессуальном механизме.

Главное изменение в одном предложении

Логику новой системы можно выразить очень просто:

не спешить завершать дело на основании закона, который может противоречить Конституции, а сначала решить вопрос о его конституционности; если же решение было вынесено на основании неправильной нормы, открыть путь к восстановлению справедливости.

Если законопроект будет принят в таком виде, принцип Конституции о «высшей юридической силе» получит гораздо более ощутимый механизм реализации и в конкретном судебном деле обычного гражданина. Сама Конституция гарантировала гражданам и юридическим лицам право добиваться оценки конституционности закона, применённого в завершённом деле.

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УзбекистанКонституционный судВерховный судЗаконодательная палата
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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