Представлен коммуникатор Т-Эчо Кард, работающий без мобильной связи

·55·Технологии
Представлен коммуникатор Т-Эчо Кард, работающий без мобильной связи

Компания ЛилйГо представила новое автономное устройство Т-Эчо Кард, позволяющее общаться и передавать данные даже в условиях отсутствия мобильных сетей и интернета. По данным иксбт.ком, этот компактный гаджет стоимостью всего 60 долларов предназначен для обмена сообщениями на больших расстояниях без привязки к мобильным операторам, что особенно важно для удалённых регионов и полевых условий. Об этом Иксбт.ком сообщает. сообщает.

Работа нового устройства в основном основана на технологии ЛоРа, которая обеспечивает передачу небольших пакетов данных на значительные расстояния при низком энергопотреблении. Благодаря этому решению Т-Эчо Кард можно эффективно использовать вдали от зоны покрытия мобильных сетей — например, в туристических системах горных регионов, а также для удалённого контроля транспортных средств и различного оборудования.

Расширенные возможности и технические характеристики

Т-Эчо Кард — это не только средство связи, но и многофункциональный гаджет, оснащённый несколькими полезными датчиками. В его состав входят следующие компоненты:

  • модуль ГПС/ГНСС — для определения точных координат устройства и их передачи через ЛоРа;
  • акселерометр (датчик движения) — для обнаружения движения объекта и подачи сигнала о чрезвычайных ситуациях;
  • модуль NFC — для работы с различными метками и системами идентификации;
  • ОЛЭД-дисплей (72 × 40 пикселей) — для отображения состояния устройства и основных параметров;
  • микрофон и динамик — для взаимодействия с пользователем.
Корпус устройства имеет компактные размеры (90 × 60 × 9,5 мм) и защищён от внешних воздействий по стандарту ИП66. Кроме того, в конструкции предусмотрены элементы, играющие важную роль в повышении общей надёжности устройства.

Автономность и альтернативы на рынке

Для обеспечения непрерывной работы устройства, помимо основного аккумулятора, установлена небольшая солнечная панель мощностью 0,25 В. Хотя она не способна полностью питать устройство при постоянной работе всех датчиков и передатчика, в полевых условиях панель постепенно восполняет заряд батареи и значительно увеличивает общее время автономной работы.

Стоит отметить, что компания ЛилйГо и ранее разрабатывала устройства, основанные на той же идее. В частности, Т-Дек Max стоимостью 110 долларов выделяется Э-инк-экраном и КВЭРТЙ-клавиатурой, а Т-Дек Plus за 70 долларов представляет собой портативное устройство для программирования. На рынке также доступны альтернативные наборы, такие как МешКоре Стартер Кит от Сиед Студио, предназначенные для создания частной сети с радиусом действия до 10 километров.

LilyGoLoRaT-Echo CardТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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