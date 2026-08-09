Майкл Оуэн: «Ливерпуль» допустил ошибку на трансферном рынке

·91·Спорт
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» допустил ошибку на трансферном рынке

Английский «Ливерпуль» упустил ключевую возможность усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Ситуация вокруг капитана лондонского «Вест Хэма» Джаррода Боуэна и нападающего парижского ПСЖ Брэдли Барколы вызывает оживлённые обсуждения. Об этом Goal.com сообщает .

В эксклюзивном интервью Goal.com бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн заявил, что руководство мерсисайдцев выбрало неверное направление в трансферной политике. По его словам, клубу следовало обратить внимание на другого кандидата, чтобы найти достойную замену Мохамеду Салаху.

Высокая цена Брэдли Барколы

Трансферная стоимость Брэдли Барколы, выступающего за парижский клуб, и срок его контракта, рассчитанного ещё почти на два года, не вынуждают французского чемпиона продавать футболиста. Парижане требуют за звёздного игрока огромную сумму — 145 миллионов фунтов стерлингов (примерно 195 миллионов долларов).

Несмотря на крупные приобретения в прошлом году, «Ливерпуль» не может оправдать такие значительные расходы на замену Мохамеда Салаха после его ухода в качестве свободного агента. До начала нового сезона остаются считаные недели, поэтому тренерский штаб спешит найти крайнего нападающего.

Вариант с Джарродом Боуэном

По мнению Майкла Оуэна, Джаррод Боуэн, вылетевший вместе с «Вест Хэмом» из Премьер-лиги, был бы наиболее подходящим кандидатом на замену Мохамеду Салаху. Бывший футболист отметил, что английский вингер готов перейти в другую команду после вылета своего клуба в низший дивизион.

«Брэдли Барколя, безусловно, игрок высокого класса, однако его цена слишком велика. Я бы поступил иначе и попытался пригласить в команду Джаррода Боуэна из “Вест Хэма”, — заявил Майкл Оуэн в интервью, предоставленном Спортсбукревиев.ком и Kalshi через промокод.

При этом Оуэн добавил, что «Ливерпулю» следует рассмотреть и других талантливых игроков: команде крайне необходимы квалифицированные футболисты, способные действовать на флангах атаки. Однако из-за нехватки времени и высоких финансовых требований это трансферное окно складывается для мерсисайдцев крайне сложно.

ЛиверпульМайкл ОуэнДжаррод БоуэнБрэдли БарколяПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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