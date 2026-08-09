Почему Куртис Джонс не сыграл в матче против «Монако»?

·51·Спорт
Почему Куртис Джонс не сыграл в матче против «Монако»?

Отсутствие полузащитника «Ливерпуля» Куртиса Джонса в заявке на товарищеский матч против «Монако» обеспокоило болельщиков и породило различные слухи. В поединке на «Энфилде» воспитанник клуба не попал даже на скамейку запасных, что вызвало активные обсуждения планов команды и возможного трансфера футболиста. Особенно убедительными эти предположения казались на фоне сообщений об активном интересе со стороны итальянского «Интера». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Ливерпуль Эчо, отсутствие 25-летнего футболиста в заявке не связано с его уходом из клуба. На самом деле тренерский штаб решил проявить осторожность, чтобы избежать последствий физической усталости и риска небольшой травмы после тяжелых выездных матчей в США. Во время тренировок Куртис Джонс почувствовал легкий дискомфорт, поэтому его временно вывели из состава без лишнего риска. Отмечается, что повреждение не является серьезным.

Трансферные слухи и интерес «Интера»

Помимо небольших проблем с физическим состоянием, ситуацию осложняет приближение Куртиса Джонса к концу срока действия контракта. Поскольку соглашение полузащитника вступило в последний год, вопросов о его будущем стало больше. Предполагается, что футболист, стремящийся закрепиться в основном составе при новой тактической системе Андони Ираолы, не против рассмотреть новые предложения.

Итальянский «Интер» стал главным претендентом на английского полузащитника. По данным источников, миланский клуб уже дважды направлял официальные предложения, однако руководство «Ливерпуля» сразу отклонило их, поскольку они не соответствовали требованиям клуба. Мерсисайдская команда, проводящая предсезонную подготовку, не намерена легко расставаться со своим футболистом.

Проблемы с травмами в команде и будущее

Для Андони Ираолы травмы игроков уже стали головной болью перед началом нового сезона. Помимо ситуации с Куртисом Джонсом, ожидается, что Хьюго Экитике и Конор Брэдли также некоторое время не смогут выйти на поле. Кроме того, травмы Жереми Джейка и Джо Гомеса ограничили варианты в линии обороны, а ожидание полного восстановления Джованни Леони усложняет работу тренера.

В ближайшее время станет ясно, чем завершится ситуация вокруг Куртиса Джонса и в каком клубе он продолжит карьеру. В любом случае гранд Премьер-лиги занимает твердую позицию, защищая трансферную стоимость своего футболиста и интересы команды. Ираоле же до начала сезона предстоит сосредоточиться на формировании состава.

ЛиверпульИнтерКуртис ДжонсТрансферыПремьер-лига Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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