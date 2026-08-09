Что сказал Компани о новых планах и соперниках «Баварии»?

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал о настрое и психологическом состоянии команды накануне нового сезона.

Бельгийский специалист отметил стремление мюнхенцев к победе и их новые цели, подчеркнув, что необходимо забыть о результатах прошлого сезона.

Венсан Компани высоко оценил позитивную энергию в команде и её подход к новому сезону:

«Мы команда, которая играет без страха, и мне это очень нравится. Такая энергия встречается не всегда, но у нас она сохраняется постоянно.

Теперь начинается новый сезон. Нам нужно немного забыть о событиях прошлого сезона и начать всё с нуля, заново. Я не говорю о наших принципах, однако у нас должно быть чёткое понимание того, что мы жаждем победы и должны снова всё доказать. И это чувство у нас есть», — сказал Компани.