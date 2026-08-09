Что сказал Компани о новых планах и соперниках «Баварии»?
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал о настрое и психологическом состоянии команды накануне нового сезона.
Бельгийский специалист отметил стремление мюнхенцев к победе и их новые цели, подчеркнув, что необходимо забыть о результатах прошлого сезона.
«У нас есть жажда победы и желание доказать свою состоятельность»
Венсан Компани высоко оценил позитивную энергию в команде и её подход к новому сезону:
«Мы команда, которая играет без страха, и мне это очень нравится. Такая энергия встречается не всегда, но у нас она сохраняется постоянно.
Теперь начинается новый сезон. Нам нужно немного забыть о событиях прошлого сезона и начать всё с нуля, заново. Я не говорю о наших принципах, однако у нас должно быть чёткое понимание того, что мы жаждем победы и должны снова всё доказать. И это чувство у нас есть», — сказал Компани.
Суперкубок и накал во всех турнирах
Наставник «Баварии» отдельно акцентировал внимание на предстоящих ответственных соревнованиях и подготовке соперников:
Полная концентрация: «Сейчас самое важное — правильно делать всё на поле. Тогда мы сможем продемонстрировать свой уровень сначала в Суперкубке Германии, а затем в Бундеслиге, еврокубках и Кубке страны. Каждый новый сезон может стать лучшим в вашей карьере — именно таким должен быть настрой».
Жажда соперников: «И в Европе, и в Германии наши соперники чрезвычайно жаждут победы. Большинство из них в прошлом сезоне не завоевали ни одного трофея. Поэтому нам также нужно полностью соответствовать их уровню стремления к победе. То, что произошло в прошлом сезоне, теперь не имеет никакого значения».
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