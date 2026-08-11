Рандаль Коло Муани объяснил причины неудачи в «Тоттенхэме»

Французский нападающий Рандаль Коло Муани откровенно рассказал о сложном периоде в английской Премьер-лиге и о том, почему не смог показать свою лучшую игру в составе «Тоттенхэма». Как сообщает Goal.com, 27-летний футболист признал, что во время выступлений за лондонский клуб его мысли были в другом месте и он постоянно хотел вернуться в «Ювентус». Об этом Goal.com сообщает .

Форвард, проведший прошлый сезон в «Тоттенхэме» на правах аренды, не смог добиться ожидаемых результатов в чемпионате Англии. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил всего 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Такие низкие показатели заставили лондонский клуб отказаться от полноценного контракта с футболистом.

В интервью Туттоспорт Коло Муани прокомментировал личные проблемы и трудности на поле. По его словам, в карьере футболиста бывают и такие чёрные полосы, а этот период стал для него серьёзным уроком.

Возвращение в Турин и новый этап

&куот;Несколько вещей не сложились. На мой взгляд, это был личный вопрос. Думаю, мои мысли были в другом месте: я хотел вернуться в «Ювентус», — сказал нападающий. Он также отметил, что впервые в карьере столкнулся с травмами, однако успешно их преодолел.

Переговоры о переходе из «Пари Сен-Жермен» в туринский гранд проходили очень долго и сложно. Затянувшиеся переговоры в летнее трансферное окно испытали терпение всех сторон. Несмотря на это, футболист признался, что был уверен в состоятельности трансфера благодаря сильным эмоциям, связанным с клубом и городом.

Коло Муани стал самым дорогим французским футболистом в истории этого трансфера и не скрывал гордости по поводу возвращения на стадион «Альянц». Важную роль в его возвращении сыграл и личный интерес главного тренера Лучано Спаллетти.

Фактор Лучано Спаллетти и планы на будущее

Опытный специалист видел в Коло Муани одну из ключевых фигур своего тактического проекта. Нападающий отметил, что атакующая игровая философия тренера идеально соответствует его качествам, и заявил о готовности оправдать оказанное доверие.

&куот;Меня очень порадовало, что тренер так сильно хотел моего перехода. Я хорошо знаю, как он работает и чего требует от нападающих. Надеть эту футболку — большая честь, и я готов выложиться на полную&куот;, — сказал футболист.