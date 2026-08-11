Ли Диксон: ситуация вокруг перехода Винисиуса оказалась выгодной для «Арсенала»

По данным издания БестБеттингСитес, бывший защитник лондонского «Арсенала» Ли Диксон заявил, что несостоявшийся переход Винисиуса Жуниора совершенно не навредил команде. Ранее сообщалось, что бразильская звезда подписала новый контракт с мадридским «Реалом», а вероятность перехода в английскую Премьер-лигу исчезла. Об этом сообщает Goal.com .

По мнению специалиста, представители Винисиуса могли умело воспользоваться интересом «Арсенала», чтобы добиться более выгодных условий от клуба «Реал Мадрид». Несмотря на то что переход не состоялся, это не нанесло ущерба репутации лондонского клуба.

Серьёзные намерения на трансферном рынке

Диксон отметил, что интерес руководства «Арсенала» к футболисту мирового класса показал стремление клуба к большим целям. Подобные шаги также производят впечатление на другие конкурирующие команды в футбольном мире.

«Думаю, это была всего лишь игра. То, что «Арсенал» остался без его трансфера, не навредило команде. Напротив, участие клуба в такой борьбе продемонстрировало серьёзность его намерений», — заявил бывший футболист.

Он также добавил, что трансферные переговоры на таком уровне проходят очень сложно и завершить их непросто. Тем не менее активность клуба на трансферном рынке была оценена положительно.

Сильный сигнал конкурентам

По мнению бывшего защитника, подобные действия «Арсенала» на трансферном рынке заставят насторожиться даже основных конкурентов — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Для других топ-клубов это также является серьёзным сигналом.

«Вдруг представители «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» увидят, как «Арсенал» демонстрирует свою силу. Это удивит другие команды, и они, в свою очередь, поймут, что им тоже необходимо усиливаться», — объяснил Диксон.

Кадровые возможности на левом фланге

В статье также обсуждалась позиция левого фланга в линии атаки команды. По мнению Ли Диксона, новые трансферы и ротация имеющихся футболистов помогут клубу бороться за чемпионство в Премьер-лиге.

В прошлом сезоне Леандро Троссард и Габриэл Мартинелли успешно действовали на этой позиции и забили важные голы. Приход новых футболистов ещё больше повысит конкурентоспособность атакующей линии «Арсенала».