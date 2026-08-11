Ли Диксон: ситуация вокруг перехода Винисиуса оказалась выгодной для «Арсенала»

·37·Спорт
Ли Диксон: ситуация вокруг перехода Винисиуса оказалась выгодной для «Арсенала»

По данным издания БестБеттингСитес, бывший защитник лондонского «Арсенала» Ли Диксон заявил, что несостоявшийся переход Винисиуса Жуниора совершенно не навредил команде. Ранее сообщалось, что бразильская звезда подписала новый контракт с мадридским «Реалом», а вероятность перехода в английскую Премьер-лигу исчезла. Об этом сообщает Goal.com .

По мнению специалиста, представители Винисиуса могли умело воспользоваться интересом «Арсенала», чтобы добиться более выгодных условий от клуба «Реал Мадрид». Несмотря на то что переход не состоялся, это не нанесло ущерба репутации лондонского клуба.

Серьёзные намерения на трансферном рынке

Диксон отметил, что интерес руководства «Арсенала» к футболисту мирового класса показал стремление клуба к большим целям. Подобные шаги также производят впечатление на другие конкурирующие команды в футбольном мире.

«Думаю, это была всего лишь игра. То, что «Арсенал» остался без его трансфера, не навредило команде. Напротив, участие клуба в такой борьбе продемонстрировало серьёзность его намерений», — заявил бывший футболист.

Он также добавил, что трансферные переговоры на таком уровне проходят очень сложно и завершить их непросто. Тем не менее активность клуба на трансферном рынке была оценена положительно.

Сильный сигнал конкурентам

По мнению бывшего защитника, подобные действия «Арсенала» на трансферном рынке заставят насторожиться даже основных конкурентов — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Для других топ-клубов это также является серьёзным сигналом.

«Вдруг представители «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» увидят, как «Арсенал» демонстрирует свою силу. Это удивит другие команды, и они, в свою очередь, поймут, что им тоже необходимо усиливаться», — объяснил Диксон.

Кадровые возможности на левом фланге

В статье также обсуждалась позиция левого фланга в линии атаки команды. По мнению Ли Диксона, новые трансферы и ротация имеющихся футболистов помогут клубу бороться за чемпионство в Премьер-лиге.

В прошлом сезоне Леандро Троссард и Габриэл Мартинелли успешно действовали на этой позиции и забили важные голы. Приход новых футболистов ещё больше повысит конкурентоспособность атакующей линии «Арсенала».

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридЛи ДиксонАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Спортивный директор «Лугано» выступил с заявлением о трансфере Бехруз КаримовСпортивный директор «Лугано» выступил с заявлением о трансфере Бехруз КаримовСегодня, 14:43Рональд Араухо рассказал о причинах перехода в «Ливерпуль» и новом номереРональд Араухо рассказал о причинах перехода в «Ливерпуль» и новом номереСегодня, 14:32Легенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиЛегенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 14:18Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Сегодня, 14:13Филип Йоргенсен перешёл в СтрасбурФилип Йоргенсен перешёл в СтрасбурСегодня, 13:54Маркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуМаркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуСегодня, 13:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)