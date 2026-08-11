Реал Мадрид выразил соболезнования в связи с землетрясением в Колумбии

Испанский клуб «Реал Мадрид» в понедельник опубликовал официальное заявление солидарности с народом Колумбии после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в стране. Один из самых титулованных клубов Европы выразил глубокие соболезнования семьям погибших и оказал моральную поддержку всем колумбийцам в трудные времена. Об этом Goal.com сообщает .

Мощное стихийное бедствие, произошедшее рано утром в понедельник, нанесло серьёзный ущерб инфраструктуре в нескольких ключевых регионах страны, включая города Манисалес, Кали и Перейра. После трагедии руководство «Реал Мадрид» и Совет директоров оперативно отреагировали, выразили глубокие соболезнования и помолились за безопасность жертв трагедии в Южной Америке.

В заявлении, опубликованном на официальных медиаресурсах клуба, говорится: &лдкуо;Клуб «Реал Мадрид», его президент и Совет директоров выражают соболезнования семьям погибших и всему народу Колумбии в связи с землетрясением, потрясшим эту любимую страну в последние часы&рдкуо;.

&лдкуо;От имени «Реал Мадрид» мы выражаем солидарность и направляем свою любовь всем пострадавшим, желая им скорейшего восстановления&рдкуо;, — говорится в заявлении клуба. Эта международная поддержка стала важной моральной опорой для колумбийского общества, оказавшегося в эпицентре трагедии.

Изменения в спорте и перенесённые матчи

Национальный режим чрезвычайного положения в Колумбии парализовал различные сферы страны, включая спортивную индустрию. В частности, футбольный руководящий орган страны — Димайор — был вынужден отложить все матчи внутренних чемпионатов на 24 часа, чтобы сосредоточиться на спасательных операциях и оценить состояние стадионов в пострадавших районах.

Перенесённые матчи внутренних турниров планируется поэтапно провести во вторник и среду. Однако возобновление игр по-прежнему напрямую зависит от тщательной проверки безопасности инфраструктуры стадионов и восстановления необходимых транспортных связей.

В настоящее время организация Димайор продолжает тесно сотрудничать с национальными экстренными службами совместно со всеми 36 клубами-участниками. Ответственные лица планируют принять окончательное решение по долгосрочному календарю только после завершения всех проверок.