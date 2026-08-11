Реал Мадрид выразил соболезнования в связи с землетрясением в Колумбии

·36·Спорт
Реал Мадрид выразил соболезнования в связи с землетрясением в Колумбии

Испанский клуб «Реал Мадрид» в понедельник опубликовал официальное заявление солидарности с народом Колумбии после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в стране. Один из самых титулованных клубов Европы выразил глубокие соболезнования семьям погибших и оказал моральную поддержку всем колумбийцам в трудные времена. Об этом Goal.com сообщает .

Мощное стихийное бедствие, произошедшее рано утром в понедельник, нанесло серьёзный ущерб инфраструктуре в нескольких ключевых регионах страны, включая города Манисалес, Кали и Перейра. После трагедии руководство «Реал Мадрид» и Совет директоров оперативно отреагировали, выразили глубокие соболезнования и помолились за безопасность жертв трагедии в Южной Америке.

В заявлении, опубликованном на официальных медиаресурсах клуба, говорится: &лдкуо;Клуб «Реал Мадрид», его президент и Совет директоров выражают соболезнования семьям погибших и всему народу Колумбии в связи с землетрясением, потрясшим эту любимую страну в последние часы&рдкуо;.

&лдкуо;От имени «Реал Мадрид» мы выражаем солидарность и направляем свою любовь всем пострадавшим, желая им скорейшего восстановления&рдкуо;, — говорится в заявлении клуба. Эта международная поддержка стала важной моральной опорой для колумбийского общества, оказавшегося в эпицентре трагедии.

Изменения в спорте и перенесённые матчи

Национальный режим чрезвычайного положения в Колумбии парализовал различные сферы страны, включая спортивную индустрию. В частности, футбольный руководящий орган страны — Димайор — был вынужден отложить все матчи внутренних чемпионатов на 24 часа, чтобы сосредоточиться на спасательных операциях и оценить состояние стадионов в пострадавших районах.

Перенесённые матчи внутренних турниров планируется поэтапно провести во вторник и среду. Однако возобновление игр по-прежнему напрямую зависит от тщательной проверки безопасности инфраструктуры стадионов и восстановления необходимых транспортных связей.

В настоящее время организация Димайор продолжает тесно сотрудничать с национальными экстренными службами совместно со всеми 36 клубами-участниками. Ответственные лица планируют принять окончательное решение по долгосрочному календарю только после завершения всех проверок.

Реал МадридКолумбияЗемлетрясениеФутболДимайор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиЛегенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 14:18Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Сегодня, 14:13Филип Йоргенсен перешёл в СтрасбурФилип Йоргенсен перешёл в СтрасбурСегодня, 13:54Маркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуМаркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуСегодня, 13:50Ли Диксон: ситуация вокруг перехода Винисиуса оказалась выгодной для «Арсенала»Ли Диксон: ситуация вокруг перехода Винисиуса оказалась выгодной для «Арсенала»Сегодня, 13:34Рандаль Коло Муани объяснил причины неудачи в «Тоттенхэме»Рандаль Коло Муани объяснил причины неудачи в «Тоттенхэме»Сегодня, 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)